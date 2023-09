ʻO ka hanana iPhone makahiki o Apple: He aha ka mea e manaʻo ai

Hoʻomaka ʻia ka hanana iPhone makahiki i manaʻo nui ʻia e Apple e hoʻomaka i kēia lā, e wehe ana i nā holomua hou loa i kā lākou lineup smartphone. ʻOiai makemake paha ka poʻe makemake ʻole i ka hōʻike ʻana o ka hui a i ʻole nā ​​​​mea hana e hoʻokaʻawale i kēia ahiahi, ke kali nei ka poʻe ʻenehana a puni ka honua i nā hiʻohiʻona iPhone hou.

ʻO kekahi o nā loli nui i hoʻololi ʻia i nā hiʻohiʻona iPhone 15 e hiki mai ana ka neʻe ʻana mai ka "notch" kaulana i ka ʻokiʻoki ʻo Dynamic Island, i hoʻokomo ʻia ma ka iPhone 14 Pro a me Pro Max. Manaʻo ʻia ʻo nā hiʻohiʻona āpau, koe wale nō kahi ʻano SE hou hiki ke hoʻohana i kēia hiʻohiʻona hoʻolālā hou.

ʻO kahi hoʻonui hou aʻe ka hoʻololi ʻana i nā papa titanium no ka iPhone 15 Pro a me Pro Max, e hoʻololi ana i nā kiʻi kila kila. Hiki i kēia hoʻololi ke hoʻoikaika i ka hāmeʻa pro i ʻoi aku ka ikaika, ʻoi aku ka māmā, a ʻoi aku ka uku. Hoʻohui hou, hiki i ka Pro Max ke hōʻike i kahi lens periscope hou, e hoʻohana ana i kahi prism e hoʻopili i ke kukui a hiki i ka zoom optical o 5x a 6x me ka hoʻonui ʻole ʻana i ka nui o ke kelepona.

I ka neʻe ʻana e hoʻokō i nā lula o ka European Union e pili ana i nā awa hoʻoili hoʻohui ʻia, hiki iā Apple ke hoʻopau i ke awa Uila a hoʻohana i ka maʻamau USB-C me ka iPhone 15. ʻO kēia hoʻololi lōʻihi i kali ʻia e ʻae i ka maʻalahi o ka hoʻopili ʻana a me nā koho uku no nā mea hoʻohana. Aia kekahi mau manaʻo no ka hoʻokomo ʻana i nā hihia AirPod aloha USB-C a me nā AirPod hou paha.

Ma kahi o ka iPhone lineup, ua manaʻo ʻia nā mea hou liʻiliʻi no ka Apple Watch Series 9 a me Apple Watch Ultra. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka puʻupuʻu S9 e hōʻailona i ka hoʻomaikaʻi mua ʻana o ka mea hana maoli mai ka makahiki 2020. Eia kekahi, ua manaʻo ʻia ka hoʻonui ʻana i ka polokalamu watchOS 10 e hiki mai ana e lawe mai i nā loli nui i ke ʻano o kā mākou hoʻohana ʻana i ka Apple Watch.

ʻO ka holoʻokoʻa, hoʻohiki ka hanana iPhone makahiki a Apple i kahi ʻano hoihoi o nā lako lako polokalamu a me nā polokalamu hou. E hoʻomau no ka ʻike hou aku i ka wā e uhi ai mākou i ka hanana a hāʻawi i nā mea hou ola.

