Nā hiʻohiʻona hou o Apple iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hoʻokuʻu i kāna mau poʻokela poʻokela hou, ka iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max, a hele mai lākou me kekahi mau hiʻohiʻona hou. ʻO kekahi o nā hoʻololi kaulana loa ʻo ia ka hoʻokomo ʻana i ka pihi Action hou, kahi e pani ai i ka hoʻololi kuʻuna Ring / Silent i lilo i kumu nui o ka iPhone mai kona hoʻomaka ʻana.

ʻO ka pihi Action, e like me ka mea i loaʻa ma ka Apple Watch Ultra, he pihi kaomi mechanical e hāʻawi i nā mea hoʻohana i ka hiki ke hana lima i nā hana maʻamau. Ma muli o ke code i loaʻa i ka iOS 17 beta, manaʻo ʻia e hiki i ka pihi Action ke hana i nā hana he nui i hiki ke hoʻonohonoho ʻia i nā hoʻonohonoho:

Loaʻa: Hāʻawi i nā mea hoʻohana e komo i nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole e like me VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, a me nā mea hou aku.

Nā Pōkole: Hiki i nā mea hoʻohana ke holo i nā pōkole i hana ʻia ma ka polokalamu Shortcuts, e like me ka hoʻouna ʻana i nā memo, ke pāʻani ʻana i nā papa mele, a i ʻole ka hoʻomalu ʻana i nā polokalamu home akamai.

ʻO ke ʻano Silent: E like me ka hoʻololi ʻana i ka Ring/Silent, hiki i ke pihi Action ke hoʻololi i ke ʻano leo ʻole a i ʻole ke hoʻopau ʻana, ke kani ʻana a i ʻole ke kani ʻana i ke kani a me nā makaʻala.

Kāmeʻa: Hoʻokuʻu i ka app Camera a hiki i nā mea hoʻohana ke kiʻi i nā kiʻi a i ʻole nā ​​wikiō me ka paʻi hoʻokahi o ke pihi Action.

Ke kukui uila: Hoʻā a hoʻopau paha i ke kukui uila ma ke kua o ka hāmeʻa.

Manaʻo: Hoʻola a hoʻopau paha i kahi ʻano Manaʻo.

Hoʻonui: Hoʻoulu i ka app Magnifier, hoʻololi i ka pahupaʻikiʻi o ka iPhone i mea hoʻonui no nā kikokikona liʻiliʻi a i ʻole nā ​​​​mea.

Unuhi: Hoʻokuʻu i ka polokalamu Unuhi a hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomaka i nā kamaʻilio ʻana a i ʻole nā ​​unuhi me ke kaomi hoʻokahi o ke pihi Action.

Memo Leo: Hoʻomaka a hoʻōki paha i ka hoʻopaʻa ʻana i nā memo leo me ka polokalamu Voice Memos.

ʻO kēia mau hiʻohiʻona hou e hana i ka pihi Action kekahi o nā kumu hoʻokaʻawale nui o ka iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max.

Ma kahi o ka pihi Action, ua ʻōlelo ʻia ka iPhone 15 Pro e hōʻike i kahi midframe i hana ʻia mai ka Grade 5 titanium, e hopena ana i kahi mea ʻoi aku ka māmā. Ua manaʻo ʻia ʻo ia a hiki i ka 10 pakeneka ʻoi aku ka māmā ma mua o kona mua, ʻo ka iPhone 14 Pro.

ʻO ka wehe ʻana o Apple i ka iPhone 15 series e hiki koke mai ana, me nā hoʻolaha huahana ʻē aʻe. E hoʻomau no nā mea hou a me ka uhi ʻana i nā mea hou a Apple.

Nā kumu: MacRumors