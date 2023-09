ʻO ka wā e hiki mai ana o ka hoʻoheheʻe ʻana i nā mele: He kumu hoʻohālike Artist-Centric

Ua hoʻolaha ʻo Universal Music Group (UMG), ka lepili mele nui loa o ka honua, i nā loli koʻikoʻi i ka ʻōnaehana aliʻi i kāna hana me ka lawelawe streaming French Deezer. ʻO ke kumu hoʻohālike hou ka manaʻo e hoʻohuli i ke kālā aliʻi hou aku i nā mea pena kiʻi ʻoihana a haʻalele i nā bots a me nā leo kani keʻokeʻo e kahe ana i nā kahua hoʻoheheʻe. Uaʻikeʻia kēia neʻeʻana ma keʻano he hoʻololi nui i kaʻoihana mele, me ka UMG e alakaʻi ana i ke ala a me ka hukiʻana i nā lepili nui'ē aʻe a me nā paepae i kahi manawa hou o ke kahe.

Manaʻo ka Luna Nui o UMG ʻo Lucian Grainge ua hala nā kuʻikahi aliʻi i kēia manawa a ua mālama ʻia kēlā me kēia leo mele me ka nānā ʻole i kona ʻano. E uku hou aku kēia kumu hoʻohālike kiʻi kiʻi kiʻi hou no nā mele a me nā mea pena kiʻi i ʻimi ikaika ʻia e ka poʻe hoʻolohe, a laila e hoʻopau i nā mea hoʻoikaika kālā no nā mele i hana ʻia e AI e hoʻonui.

Hoʻomaopopo ʻo JPMorgan i kahi "dystopian AI i ka wā e hiki mai ana" kahi e hiki ai ke hoʻoheheʻe ʻia nā platform streaming me ka haʻahaʻa haʻahaʻa i hana ʻia e AI, e hoʻonui ana i ka waihona mele mai 100 miliona a ʻoi aku i kahi piliona i loko o kekahi mau makahiki. Manaʻo ʻia ka ʻōnaehana uku hou o UMG e kūʻē i kēia ma o ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo kālā hou aku i nā mea mele a me ka hōʻemi ʻana i ka manaʻo no nā mele i hana ʻia e AI.

Hiki i ka kūleʻa o kēia kŘkohu hou ke loaʻa i ka hopena koʻikoʻi i ka loaʻa kālā o UMG, me ka hoʻonui ʻana o JPMorgan i kāna wanana waiwai a me ka manaʻo ʻana i ka piʻi ʻana ma luna o 20% inā loaʻa kahi dystopian AI e hiki mai ana. Hoʻolālā ʻo Deezer e hoʻokō i kēia mau ʻōlelo uku hou i ʻOkakopa, a ke ʻimi nei ʻo UMG i nā kuʻikahi me nā platform streaming ʻē aʻe.

ʻIke ʻia ka mana ikaika i loko o ka ʻoihana mele, me ka ʻike ʻia o ka mana o UMG. Ke hilinaʻi nui nei nā lawelawe streaming ʻē aʻe i ka papa inoa o UMG, me ka ʻike ʻole me ka ʻole o nā mea pena kiʻi e like me Taylor Swift a me Drake, e hāʻule kā lākou paepae. Me kēia pōmaikaʻi, ke ʻimi nei ka ʻoihana mele e kūkulu ma luna o nā lanakila hou a kūʻē i ka ulu lohi o ka boom streaming.

ʻO kēia neʻe ʻana i kahi hiʻohiʻona kiʻi kiʻi kiʻi e hōʻike ana i ke ʻano koʻikoʻi o UMG i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia e kū nei. Ke ulu nei ka ʻāina streaming, manaʻo ʻo UMG e hōʻoia i kona kūpaʻa, e lawe i nā haʻawina mai ka wā piracy a me ka hoʻoponopono ʻana i ka hale i ka wā e ʻā ana ka lā.

Nā Puna: Financial Times, Midia