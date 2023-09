Hoʻolauna ka mamo mua i ka meʻe hou, ʻo Sharen Julicia: He mea pepehi kanaka ʻeha Half-Machine Half-Woman.

ʻO ka mea pana hao hao e hiki mai ana a Nexon, ʻo The First Descendant, ua hoʻoulu nui i ka hype ma waena o nā mea pāʻani. Hoʻohana ʻia e Unreal Engine 5, ua hoʻonohonoho ʻia kēia pāʻani hope-gen e hoʻokuʻu no PC, PS5, a me Xbox Series X|S. ʻO ka mea i hala koke nei, ua wehe ʻia kahi koa hou i kapa ʻia ʻo Sharen Julicia, e hōʻike ana i kāna mau mea make i loko o kahi pāʻani hōʻike trailer.

Hāʻawi ʻo Sharen Julicia, he wahine hapalua wahine, he hapa mīkini, i kahi ʻano pāʻani kūʻokoʻa i The First Descendant. Aia kona mākaukau i ka hakakā ma kahi kokoke, e hoʻolilo iā ia i koho maikaʻi loa no nā mea pāʻani makemake i nā ʻano hoʻokūkū. Hoʻohana ʻo Sharen i ka camouflage no nā ala huna a me ka hoʻi wikiwiki ʻana, e ʻae iā ia e hoʻokokoke kokoke i kona mau ʻenemi me ka ʻike ʻole ʻia.

ʻO kekahi o nā mākau passive o Sharen, ʻo Assassinator, hiki iā ia ke hoʻonui i ka pōʻino i nā ʻenemi i ʻike ʻole iā ia. ʻO kēia hiki ke hoʻonui i kona hopena make ma ke kahua kaua. Hoʻohui hou, loaʻa iā Sharen kahi ʻano o nā mākau hana e hoʻonui ai i kona hiki ke hōʻeha. Hoʻokuʻu ʻo kāna Cutoff Beam i kahi hoʻouka uila uila ʻaʻole ia e hōʻeha wale i ka pōʻino akā pili pū kekahi i kahi hopena Electrocution i kāna mau pahuhopu.

ʻO ke akamai ʻē aʻe i loaʻa iā ia ʻo Active Camouflage, nāna e hūnā i kona alo a hiki i kona hoʻokuʻu ʻana i kahi hoʻouka kaua. Hoʻomaka kēia ʻenehana i ke ʻano Ambush ke pau ka camouflage, e hoʻonui ana i ka pōʻino o kāna hahau aʻe. Eia kekahi, hiki iā Sharen ke kau i nā Shock Nuts, nā mea pahū e hoʻopā i kona poʻe ʻenemi, a me Flash Daggers, e hoʻokuʻu ana i nā projectiles he nui i nā ʻenemi i loko o kāna mau pahuhopu. Hana kēia mau pahi i ka pōʻino pahū a hoʻoulu i kahi hopena Electrocution.

Hoʻohiki ka Moʻo Mua Mua e hoʻopuka i nā pāʻani hauʻoli a me nā kaua ikaika, a ua hoʻohui ʻo Sharen Julicia i kahi ʻano hoihoi i ka pāʻani. Hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo i kahi ʻike piha i ka hana me kēia hapalua wahine make, half-machine assassin. E noʻonoʻo i nā kiʻi pāʻani hou wale nō, no ka mea, e hōʻike ana ʻo IGN i nā kikoʻī hou aku e pili ana i The First Descendant.

Nā wehewehena:

- Looter shooter: He subgenre o nā pāʻani wikiō e hoʻohui i nā mea o ka hao a me ka pana ʻana, kahi e hōʻiliʻili ai nā mea pāʻani i nā mea kaua, nā mea kaua, a me nā mea hana i ke kaua.

- Unreal Engine 5: He mīkini hoʻomohala pāʻani hou i hana ʻia e Epic Games.

- Ka hopena Electrocution: He mīkini pāʻani e hoʻokau i nā pōʻino hou a i ʻole nā ​​​​hopena kūlana i nā mea i hoʻopaʻa ʻia e ka hoʻouka uila.

