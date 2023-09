Ka Hoʻololi: ʻO kahi kaulike maikaʻi ma waena o ka weliweli a me ka noʻonoʻo

ʻO ke ʻano hoʻoweliweli e paʻa i kekahi mea hoʻowalewale no ka poʻe e hoʻolohe ana, no ka mea, hoʻohiki ia i ka iho hauʻoli i loko o ka pouli no nā mea i pili. ʻO ka moʻolelo hou a Apple, "The Changeling," e pili ana i ka moʻolelo a Victor LaValle, e hahai ana i kēia kuʻuna me ka hoʻokomo ʻana i nā mea o ke aloha a me ke keaka.

Hoʻokumu ka ʻatikala mua i ke kahua no kahi moʻolelo aloha ma waena o Apollo Kagwa, kahi mea kūʻai puke ʻike ʻole, a me Emma Valentine, kahi kahu waihona puke. Ke wehe nei ka moʻolelo, hoʻolauna ʻia nā mea nānā i nā mākua o Apollo a huki ʻia i ko lākou honua. Me ke alakaʻi ʻano, kiʻiʻoniʻoni mesmerizing, a me ka moʻolelo mele, maʻalahi ke hopu ʻia i loko o ke aloha a kokoke e poina i ka weliweli e kali nei.

Eia naʻe, ma ke kolu o ka māhele, ua hōʻikeʻia keʻano maoli o "The Changeling". Hoʻopili ia i loko o ka pōʻeleʻele, ka mea pohihihi, ka hana ʻino, a me ke kaumaha, e hōʻike ana i nā mea nānā me ko lākou mau makaʻu weliweli loa. E lilo ana ka moʻo i mea engrossing, ʻaʻole hiki ke pale aku i ka makemake e hoʻomau i ka nānā ʻana a ʻike i nā kumu ma hope o nā hanana ʻino.

ʻOiai ke hoʻomanaʻo nei nā hiʻohiʻona o ka lewa a me ka manaʻo ʻole i ka moʻo "Haunting" Netflix, ʻo "The Changeling" e hakakā nei e ʻimi i kahi kaulike ma waena o kāna mau mea noʻonoʻo a me nā mea weliweli. ʻO ka ʻaoʻao noʻonoʻo, ʻo ia hoʻi ka hana kilokilo, ka moʻolelo, a me ka hana kilokilo hewa, manaʻo pinepine ʻia ʻaʻole i kūkulu ʻia a nele i ka waiwai. Aia kahi laina maʻalahi ma waena o ke ʻano a me ka waiwai, a ʻo ka mea pōʻino, pili nui nā ʻāpana hope i ke ʻano.

ʻO nā hana ma "The Changeling" he mea kupaianaha. ʻIke ʻia ʻo Lakeith Stanfield e like me Apollo, e hāʻawi ana i kahi kiʻi kūikawā o kahi ʻano paʻakikī. ʻO kā Clark Backo hōʻike ʻana iā Emma he mea hoʻopunipuni, weliweli, a aloha i ka manawa hoʻokahi. ʻIke ʻia ka chemistry ma waena o nā mea hana ʻelua, e hōʻike ana i ko lākou pilina ma o ka ʻōlelo kino a me ke kamaʻilio.

Hoʻopuka ʻo "The Changeling" i nā mea huna kupanaha i kāna holo ʻana he ʻeiwa, akā ʻaʻole lākou āpau i ʻimi piha ʻia a hōʻike ʻia paha. Eia nō naʻe, lawe ʻia ka moʻo e kāna mau hana maikaʻi loa, nā hiʻohiʻona kupaianaha, a me nā pae moʻolelo hoihoi e koi ana i ka ʻimi hou aku.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo "The Changeling" kahi moʻolelo hoihoi a poina ʻole. Ke kahe nei ia ma Apple TV +, me nā hanana hou i hoʻokuʻu ʻia i kēlā me kēia pule.

ʻAkahi: B-

Sources:

- ʻO ka moʻolelo a Victor LaValle "The Changeling"

- Apple TV +