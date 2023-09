Interoperability: Wehe i ka Manawa o Digital Trade

I loko o kahi ʻoihana kālepa honua e hoʻonui mau nei, ua ʻike nui ʻia ka pono o ke kamaʻilio ʻana a me ka hui pū ʻana. Ua hoʻokumu ka holomua ʻenehana i kahi honua o nā mea hiki, akā ʻo ka interoperability o kēia mau mea hou e paʻa i ke kī i ka hoʻololi ʻana i ke kālepa hou.

ʻO ka Electronic Trade Documents Act o 2023, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻokumu ʻia ma ke ʻano he kānāwai ma UK ma ka lā 20 Kepakemapa, he mea koʻikoʻi nui ia i ka huakaʻi i kahi kaiaola kālepa pili. ʻO kēia kānāwai ka hopena o ka hui pū ʻana a me ka ʻike loea mai nā alakaʻi ʻoihana, e like me CargoX, nāna i hana pili me ka English Law Commission e hana i kahi papa hana e hoʻohālikelike i ka ʻenehana kikohoʻe me ke kānāwai kālepa.

Aia ma ka puʻuwai o kēia kūkākūkā transformative ka manaʻo o ka neutrality ʻenehana. Ke hoʻomau nei ka puka ʻana mai o nā kikohoʻe, he mea koʻikoʻi ka noho kaulike ʻana o nā alakaʻi kānāwai a me ka hana. Hoʻoulu kēia ala i ka hana hou a me ka hoʻokūkū, e ʻae ana i nā ʻenehana like ʻole e holomua i ka manawa like.

Ua hōʻike ʻia nā hana hou i ka holomua ʻana i nā hoʻonā interoperable. No ka laʻana, ʻo ka hoʻololi ʻana o FIATA eB/L ma waena o nā paepae like ʻole ma o ka ʻenehana blockchain i hōʻike i ka nui o nā mea e hiki mai ana ke ʻae ʻia ka interoperability. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o ka Digital Container Shipping Association (DCSA), ExxonMobil, a me kahi consortium o nā mea lawe moana nui i hoʻonui i ka standardization o eB/Ls.

ʻO ka hui pū ʻana me ke kālā kālā a me nā pou kamaʻilio, e like me SWIFT, e hoʻonui hou i ka ʻimi ʻana i kahi aupuni kālepa hoʻohui. Ke manaʻo nei kēia mau kuʻikahi e hoʻokumu i ka pono, palekana, a me ka ʻike honua i ka hoʻoili ʻana i nā palapala kālepa, me ka ʻole o ko lākou kumu a i ʻole ke ʻano.

Ke nānā nei i mua, e hoʻomaka ana ka ʻike o kahi ʻāina kālepa pili maoli. He honua ia e ʻoi aku i nā palena ʻāina a hoʻokele i nā paʻakikī o nā paepae ʻenehana like ʻole me ka maʻalahi. Lilo ka Interoperability i iwi kuamoʻo o ke kālepa o kēia wā, e ʻae ana i nā ʻoihana, ʻenehana, a me nā mākeke e hui pono.

Ma o ka hoʻoikaika pū ʻana, nā kuʻikahi hoʻolālā, a me ka hoʻokō ʻana i ka neutrality ʻenehana, ua hana ʻia kahi hoʻolālā no ka wā e hiki mai ana i ka honua holoʻokoʻa. Ke hoʻohiki nei kēia wā e hiki mai ana i kahi honua kahi e hui ai nā mokupuni digital e hana i nā ʻāina o ka manawa kūpono a me ka pono.

Source: ʻO kēia ʻatikala he leka malihini na Peter Kern, VP o Commercial ma CargoX.