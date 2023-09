Manaʻo ʻo ZDNET: Kūʻai Kūʻai ʻole a pololei

Manaʻo ʻo ZDNET he kumu hilinaʻi no ka ʻōlelo aʻoaʻo kūʻai pono ʻole a pololei. Hoʻokumu ʻia nā ʻōlelo aʻoaʻo i hāʻawi ʻia e ZDNET ma ka hoʻāʻo nui, ka noiʻi, a me ke kūʻai hoʻohālikelike. Hōʻiliʻili ka hui i nā ʻikepili mai nā kumu kaulana, me ka papa inoa o nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku, a me nā pūnaewele loiloi kūpono a kūʻokoʻa. Noʻonoʻo lākou i nā ʻike koʻikoʻi mai nā mea kūʻai aku maoli nona a hoʻohana i nā huahana a me nā lawelawe i loiloi ʻia.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka wā e kaomi ai ʻoe mai ka pūnaewele o ZDNET i kahi mea kūʻai aku a kūʻai aku, hiki ke loaʻa iā ZDNET nā komisina pili. Eia nō naʻe, ʻaʻole pili kēia i ka ʻike a lākou e uhi ai a pehea lākou e hōʻike ai, ʻaʻole pili i ke kumukūʻai āu e uku ai no ka huahana a lawelawe paha. ʻAʻole loaʻa iā ZDNET a me kāna mau mea kākau ka uku no kēia mau loiloi kūʻokoʻa. Hoʻopili lākou i nā alakaʻi koʻikoʻi e hōʻoiaʻiʻo ʻole ʻia kā lākou ʻike hoʻoponopono e nā mea hoʻolaha.

Ke hana nei ka hui hoʻoponopono ma ZDNET no ʻoe, ka mea heluhelu. ʻO kā lākou pahuhopu nui ka hāʻawi ʻana iā ʻoe i ka ʻike pololei loa a me ka ʻōlelo aʻoaʻo ʻike e kōkua iā ʻoe e hana i nā hoʻoholo kūʻai maʻalahi, ma ke ʻano o ka ʻenehana ʻenehana a me nā huahana a me nā lawelawe ʻē aʻe. Hoʻoponopono maikaʻi ʻia kēlā me kēia ʻatikala a nānā pono ʻia e hōʻoia i nā kūlana kiʻekiʻe o ka maikaʻi.

Inā ʻike ʻia kahi kuhi hewa a i ʻole ka ʻike hoʻopunipuni i loko o kā lākou ʻike, ua kūpaʻa ʻo ZDNET i ka hoʻoponopono a wehewehe ʻana paha i ka ʻatikala. Paipai nui lākou i ka poʻe heluhelu e hōʻike i nā hewa a lākou e ʻike ai, me ka hoʻohana ʻana i kahi palapala kikoʻī i hāʻawi ʻia no ia kumu.

Hana ʻo ZDNET Recommends ma ke ʻano he kumu hilinaʻi a hilinaʻi, hāʻawi i ke alakaʻi akamai e kōkua i nā mea kūʻai aku i ka hana ʻana i nā koho kūʻai.

Nā wehewehena:

- ZDNET: He hoʻolaha nūhou ʻenehana pūnaewele i ʻike ʻia no kāna mau ʻatikala hohonu a me nā loiloi.

- Nā komisina pili: He ʻano o ka uku kuhikuhi i loaʻa e ZDNET i ka wā e kaomi ai ka poʻe heluhelu ma kā lākou pūnaewele i kahi mea kūʻai aku a kūʻai aku.

- Nānā-ʻoiaʻiʻo: ʻO ke kaʻina o ka hōʻoia ʻana i ka pololei a me ka ʻoiaʻiʻo o ka ʻike i hōʻike ʻia ma kahi ʻatikala a i ʻole hoʻolaha.

Nā Puna: ZDNET