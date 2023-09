Barbie: ʻO ka mea kūʻai kiʻiʻoniʻoni ʻaʻole hiki iā ʻoe ke pale

He lanakila nui ka kiʻiʻoniʻoni Barbie a Greta Gerwig, e hoʻopio ana i ka poʻe o nā makahiki a pau me kāna ʻimi ʻana i ka wahine a me nā pilikia o ka hemolele. Inā makemake ʻoe i ke kiʻiʻoniʻoni, e hauʻoli ʻoe i ka ʻike ʻana e loaʻa ana ke ʻano o nā mea kūʻai ʻo Barbie no ke kūʻai ʻana. Mai nā leo kani a me nā lole a hiki i nā pēpē hōʻiliʻili a me nā mea pāʻani pāʻani, aia kekahi mea no kēlā me kēia.

Hiki iā ʻoe ke kūʻai i kope kikohoʻe o ke kiʻiʻoniʻoni a i ʻole e kauoha mua i ka disc kino. ʻO ka hoʻolimalima ʻana i ke kiʻiʻoniʻoni he $24.99, ʻoiai ke kūʻai ʻana he $29.99. Pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo Movies Anywhere kūpono ke kiʻiʻoniʻoni, e ʻae iā ʻoe e nānā iā ia ma nā paepae komo.

Inā ʻoe e ʻimi e hoʻohui i kāu hōʻiliʻili Barbie, hiki iā ʻoe ke kauoha mua i ke kiʻi ʻoniʻoni Barbie ma 4K UHD Blu-ray. ʻAʻole naʻe e hoʻoholo ʻia ka lā hoʻokuʻu, akā loaʻa pinepine nā kiʻiʻoniʻoni kino i loko o kekahi mau pule o ka mana kikohoʻe.

Hiki i nā poʻe o ke ʻano o Ryan Gosling, ʻo Ken, ke hauʻoli me ka hoʻokuʻu ʻana o ka Barbie The Movie Collectible Ken Doll. ʻO kēia pēpē, e ʻaʻahu ana i kona kapa ʻeleʻele ʻeleʻele a me ke kapa hulu faux, hiki ke lilo iā ʻoe no $75. Hele mai ia i loko o kahi pahu kiʻiʻoniʻoni Barbie hōʻiliʻili. Hoʻonohonoho ʻia ka lā hoʻokuʻu no kēia mea no Ianuali 31, 2024.

Loaʻa ka album a Barbie, e hōʻike ana i nā mele mai Ryan Gosling, Lizzo, a me nā mea hou aku, ma ka vinyl. Hiki iā ʻoe ke koho ma waena o kahi vinyl ʻulaʻula a i ʻole kahi vinyl milky clear Amazon Exclusive, ke kūʻai ʻia nei ia mau mea ʻelua.

No ka poʻe leʻaleʻa pāʻani, aia nā mea hoʻokele manaʻo Barbie i loaʻa. Hiki iā ʻoe ke koho i kahi mana Deep Pink Xbox a i ʻole Nova Pink PS5 kaohi e hoʻohui i kahi pā o Barbie magic i kāu hoʻonohonoho pāʻani.

Inā makemake ʻoe e hōʻike i kāu Ken-ergy, hiki iā ʻoe ke kauoha mua i ka hoodie 'I Am Kenough' mai Mattel. Hana ʻia me nā mea ʻoluʻolu, holo kēia hoodie no $60 a hoʻouna ʻia ma mua a i ʻole ma mua o ʻOkakopa 10. Hāʻawi pū ʻo Mattel i nā mea lole 'I Am Kenough', me nā pāpale a me nā hoodies.

No ka poʻe e ʻimi nei e hoʻonani i ko lākou wahi noho, loaʻa iā Mattel kahi ʻano paʻi canvas kiʻiʻoniʻoni Barbie i loaʻa. ʻO kēia mau paʻi, kūʻai ʻia ma $40 kēlā me kēia, e ʻae iā ʻoe e hōʻike i kou aloha iā Barbie.

Me ka nui o nā koho e koho ai, hiki i nā mea aloha Barbie ke hoʻokomo piha iā lākou iho i ka honua o ke kiʻiʻoniʻoni. Inā ma o nā mea hōʻiliʻili, ʻano, a me nā mea hoʻonaninani, ʻaʻohe hemahema o nā ala e hoʻolauleʻa ai iā Barbie: The Movie.

