Ka pale ʻana i kāu ʻike pūnaewele: He alakaʻi no ka pilikino a me ka palekana

I kēia mau makahiki kikohoʻe, he mea nui e makaʻala i ka ʻike i hiki ke loaʻa e pili ana iā ʻoe a i kāu keiki ma ka pūnaewele. Hiki i kahi hulina hulina maʻalahi ke hōʻike i nā kikoʻī pilikino a me nā moʻolelo kahiko āu i poina ai. No ka mālama ʻana i kou pilikino, eia kekahi mau ʻanuʻu āu e hana ai.

ʻO ka mea mua, e nānā i ka pōʻino. E hoʻohana i nā mea hana e like me "Have I Been Pwned?" e nānā inā ua hōʻike ʻia kāu ʻike pilikino i nā haʻihaʻi ʻikepili. Inā loaʻa, e hoʻololi koke i kāu mau ʻōlelo huna. Hoʻihoʻi hou i kāu mau hōʻoia ʻana ma kekahi pūnaewele kahi āu i hoʻohana ai i ka ʻōlelo huna. Mālama kēia i ke komo ʻole ʻana i kāu mau moʻokāki a kōkua i ka pale ʻana i nā ʻike koʻikoʻi, e like me kāu waihona waihona.

E noʻonoʻo i ka hoʻohana ʻana i nā ʻano mākaʻikaʻi pilikino a i ʻole nā ​​​​mea nānā pilikino. ʻOiai hiki i ka mākaʻikaʻi pilikino ke holoi i kāu mōʻaukala mai kahi mea hana, ʻaʻole ia e hūnā i kāu mau hana pūnaewele mai nā pūnaewele, nā mea lawelawe pūnaewele, a me nā mana. Hāʻawi nā mākaʻikaʻi pilikino e like me DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser, a i ʻole Tor ma o ka hoʻemi ʻana i ka nānā ʻana a me ka mālama ʻana i ka ʻikepili.

Eia hou, e nānā i kāu mau polokalamu. Nui nā polokalamu a me nā mea hoʻonui polokalamu kele pūnaewele e hōʻiliʻili a kūʻai aku i kāu ʻikepili i nā mea hoʻolaha a i ʻole nā ​​ʻaoʻao ʻekolu. E nānā i nā ʻae i hāʻawi ʻia i kēlā me kēia app ma kāu kelepona a hoʻopaʻa i ka loaʻa ʻana. E noʻonoʻo i ka nānā ʻana i hope a me nā kuhikuhi i nā ʻaoʻao ʻekolu, e hōʻike ana paha i nā mea hoʻolaha ʻikepili. Pēlā nō, e wehe i nā polokalamu i hoʻohana ʻole ʻia a i ʻole nā ​​​​mea hoʻonui pūnaewele e hōʻemi i ka ʻike.

E noʻonoʻo e hoʻohana i ka leka uila no nā pilina pūnaewele, e like me ke kau inoa ʻana no nā moʻokāki kaiapili a kūʻai paha ma ka pūnaewele. ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i kahi leka uila kaʻawale no kēia mau pilina e kōkua i ka pale ʻana i ka spam a hōʻemi i ka pilikia o ka ʻike pilikino e pili ana i kāu moʻokāki leka uila nui.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu, hiki iā ʻoe ke pale maikaʻi i kou ʻike pūnaewele a mālama i kou pilikino i kahi honua kikohoʻe.

