Apple Watch Series 9 a me Ultra 2: He aha ka mea hou ma 2023?

I ka makahiki 2022, ua hana ʻo Apple i nā nalu me ka hoʻokuʻu ʻana o ka Apple Watch Ultra, ʻo ia kekahi o nā hoʻolaha nui loa i nā makahiki. Ua ʻike pū ʻia ka makahiki i hala i ka hoʻomaka ʻana o ka Series 8, kahi i hōʻike ʻia ai ka ʻike wela o ka ʻili. ʻOiai ʻaʻole like ka Series 9 a me Ultra 2 e like me ka groundbreaking, lawe mai lākou i kekahi mau hoʻonui koʻikoʻi i ka papaʻaina.

Mālama ka Series 9 i ka hoʻolālā o kāna mea i hana mua, ʻo ka Series 8, akā hele mai me kahi chipset S9 wikiwiki. ʻAʻole hoʻomaikaʻi wale kēia mana hana i ka wikiwiki akā hoʻomaikaʻi pū kekahi i ke ola pākaukau. Hiki ke hana ʻia nā noi Siri ma ka ʻaoʻao, hoʻopau i ka pono no kahi pilina Wi-Fi a i ʻole ka uhi kelepona ikaika e hoʻomalu i kāu wati. Eia hou, ua hoʻokomo ʻia kahi koho kala ʻulaʻula hou.

ʻO ka Ultra 2, i kūʻai ʻia ma $799, ʻo ia ka wati makamae loa o Apple. Hāʻawi ia i kahi hōʻike ʻālohilohi loa a hiki i 3,000 nits, e maʻalahi ke nānā i ka ʻikepili haʻuki e loli wikiwiki, e like me ke kiʻekiʻe. Hōʻike ka Ultra 2 a me ka Series 9 i kahi hiʻohiʻona hou i kapa ʻia ʻo Double Tap, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana i nā hana maʻalahi e like me ke kau ʻana i kahi kelepona a i ʻole ka hoʻomaka ʻana i kahi manawa ma ke kaomi ʻana i ko lākou manamana lima a me ka manamana lima ma ka wati.

ʻO ka hoʻomau ka manaʻo nui no Apple i kēia makahiki. Ke hoʻohana nei nā wati i ka cobalt recycled i loko o ka pākaukau a me nā mea hana hou i loko o ka pahu. Ua hoʻolauna pū ʻo Apple i kahi mea hou i kapa ʻia ʻo FineWoven, i hana ʻia mai ka 86% recycled content, no kāna mau puka haʻuki. Ua hoʻoikaika ka hui e hōʻemi i nā hoʻokuʻu kalapona ma o ka hoʻopukapuka ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hou.

Ke nānā nei i mua, ʻōlelo ʻia nā lono e loaʻa paha iā Apple nā ​​hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka hale kūʻai no ka Apple Watch X, i manaʻo ʻia e hoʻokuʻu ʻia ma 2024 a i ʻole 2025. ʻO nā hoʻomaikaʻi i manaʻo ʻia e loaʻa i kahi hihia ʻoi aku ka lahilahi a me kahi ʻōnaehana kaula kaula hou. Hiki i ka Watch X ke hōʻike i kahi hōʻike microLED no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola pākaukau a me ka pale nui.

Ma nā ʻōlelo o nā hiʻohiʻona pili i ke olakino, ua hoʻolauna mau ʻo Apple i nā hana hou me kēlā me kēia ʻike. Hiki ke hoʻopili ʻia nā mea hoʻohui i ka wā e hiki mai ana ka nānā ʻana i ke koko a me ka nānā ʻana i ka glucose koko noninvasive. Pono kēia mau hiʻohiʻona no ka poʻe me ka maʻi diabetes a i ʻole prediabetes.

ʻIke ʻia ka manaʻo o Apple e hoʻokūkū iā Garmin i ka māhele wati haʻuki premium me ka hoʻokomo ʻana i nā hiʻohiʻona hou a me nā lako polokalamu. ʻO ka WatchOS 10 i hoʻolaha hou ʻia e lawe mai i nā mana i hoʻonui ʻia i ka Series 9 a me Ultra 2, e like me ka hiki ke hoʻohuli i kāu kelepona i kahi kamepiula kaʻa uila i ka wā o ka hoʻomaʻamaʻa paikikala.

ʻOiai ʻaʻole i loaʻa i ka Apple Watch SE, ke koho komo-level, kahi hoʻonui i kēia makahiki, lawe mai ka Series 9 a me Ultra 2 i nā hoʻomaikaʻi kūpono e hoʻomau i ka hauʻoli o Apple. Ua hoʻomaka mua nā kauoha no kēia mau wati, me ka loaʻa ʻana e hoʻomaka i ka lā 22 Kepakemapa.

