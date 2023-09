Hoʻomaikaʻi i ka Apple Watch no nā Runners: Wishlist no nā mea hou e hiki mai ana

ʻO ka hanana hāʻule hāʻule e hiki mai ana e Apple, i kapa ʻia ʻo "Wonderlust," ke hoʻoulu nei i ka hauʻoli i waena o ka poʻe ʻenehana i ko lākou manaʻo e hoʻokuʻu ʻia nā mea hou e like me iPhones, iPads, a me Apple Watches. ʻOiai e hoʻolaha ana nā lono e pili ana i ka hoʻomaka ʻana o ka Apple Watch 9 a me nā mea hou i ka Apple Watch Ultra, ʻaʻole maopopo inā loaʻa nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka lineup Apple Watch i kēia makahiki. Manaʻo ka manaʻo e pili ana ʻo Apple i nā tweaks hana liʻiliʻi, ʻoiai lākou e hoʻomākaukau ana no ka mana 10th i manaʻo nui ʻia o ka Apple Watch i ka makahiki aʻe.

ʻO ka hoʻomaʻamaʻa mua ʻana o ka Apple Watch, ʻo ia hoʻi ʻo Apple Watch Ultra, ua lawe mai i nā hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, me ke ola pākaukau a hiki i 36 mau hola, GPS ʻelua-frequency no ka hoʻonui ʻana i ka pololei o ka holo ʻana, a me kahi pihi ʻaoʻao i kapa ʻia ʻo ka "hana. pihi" no ka hoʻomaka ʻana o ka app a i ʻole ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻomaʻamaʻa. Eia nō naʻe, aia kekahi mau hiʻohiʻona i nele i ka Apple Watch e ʻoi aku ka maikaʻi o nā wati Garmin a i ʻole Coros GPS i nā mea holo i hoʻolaʻa ʻia.

ʻO kahi wahi e pono ai ka hoʻomaikaʻi ʻana ʻo ke ola pākaukau o ka Apple Watch. ʻOiai ua hōʻike ka Apple Watch Ultra i ka holomua a hiki i 36 mau hola o ka hoʻohana maʻamau, hāʻule pōkole ke hoʻohālikelike ʻia i ka hoʻomanawanui o nā wati Garmin a Coros GPS. Hoʻohui ʻia, makemake nui ʻia ka hiki ke hana i nā ala i hana ʻia e ka mea hoʻohana me ka hoʻohana ʻana i ka huli ʻana i kēlā me kēia huli. ʻOiai ke hoʻokomo nei ka Apple Watch i kahi palapala Maps, ʻaʻole ia e ʻae i nā mea hoʻohana e koho lima i kā lākou mau ala ponoʻī; akā, hāʻawi wale ia i nā kuhikuhi kiko-i-kahi. I ka hoʻohālikelike ʻana, ua hoʻomaka nā mea wati ʻē aʻe e hāʻawi i kēia hiʻohiʻona, e hana ana ia i mea hoʻohui pono i ka Apple Watch ecosystem.

ʻO kekahi hiʻohiʻona e hiki ke hoʻonui ʻia ʻo ia ka hana maʻamau o nā pale data ma ka Apple Watch. ʻOiai aia ka hiki ke hoʻololi i nā metric, ua paʻa ka hoʻolālā a me ka nui o nā laina ʻikepili. He mea paʻakikī kēia palena no ka poʻe kukini me nā maka liʻiliʻi loa e heluhelu i nā huahelu liʻiliʻi. ʻO ke koho e hoʻopilikino i ka hoʻolālā a hoʻonui i ka kikokikona e hoʻomaikaʻi nui i ka ʻike mea hoʻohana. Eia kekahi, ʻo ka hoʻohālikelike ʻana o ka Apple Watch me nā mīkina lima, ʻoi aku ka mea i hoʻolālā ʻia no ke anuanu, kahi hiʻohiʻona i makemake nui ʻia e ka poʻe holo. ʻOiai ua hoʻokomo ʻia ka Apple Watch Ultra i kahi pihi "Action", e ʻae ana i nā hana i kaupalena ʻia i ke kau ʻana i nā mīkina lima, e mahalo ʻia ka hoʻonui ʻana i kona hiki.

Ke hoʻomaka nei ʻo Apple no ka wehe ʻana i ka hāmeʻa hāʻule, ua lilo kēia mau mea hoʻomaikaʻi i makemake ʻia no ka poʻe kukini e manaʻo nui i ka Apple Watch ma ke ʻano he hoa olakino. ʻOiai ʻo ka hoʻokuʻu ʻana o ka mana 10th o ka Apple Watch e kū ana ma ka lewa, manaʻolana nā mea hoʻohana i nā hoʻomaikaʻi e hoʻokō i kā lākou pono kikoʻī. Inā paha e hana ʻo Apple i kēia mau hoʻonui i ka wā e hiki mai ana e ʻike ʻia, akā ʻike ʻia ke koi no kahi kaiaola Apple Watch ʻoi aku ka holomua.

