ʻO ka 2023 Porsche 911 Carrera T: He Moeuhane Purist

ʻO ka 2023 Porsche 911 Carrera T ka mea hoʻohiwahiwa i ka poʻe hoihoi kaʻa me kāna chassis nani, hoʻokele pololei, a me ka nele o ka bloat. ʻO kēia kŘkohu, loaʻa i loko o ke kamahaʻo Gulf Blue waihoʻoluʻu, kahi moeʻuhane o ka purist no ka mea e hui pū ana i nā hiʻohiʻona hana me nā ana hoʻopakele kaumaha.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Carrera T ʻo ia kāna ʻōnaehana hoʻokuʻu ikaika PASM i hoʻokani ʻia, e hāʻawi ana i kahi ʻike hoʻokele ikaika. Eia kekahi, hiki i ka torque-vectoring limit-slip hope differential a me ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe haʻuki hana maʻamau, e hoʻonui hou i ka hiki o ke kaʻa.

I loko o ke keʻena, hāʻawi ka Carrera T i kahi hoʻolālā no-nonsense, ʻoiai ʻo nā hoʻoikaika hoʻohaʻahaʻa kaumaha i hoʻomāhuahua iki i loko. Ma ke ʻano he ʻāpana o ka mālama ʻana i ke kaumaha, ua holoi ʻia ka noho hope, akā hiki ke hoʻohui ʻia me ka uku ʻole no ka poʻe makemake i kahi noho keu.

Hele mai ka Carrera T me kahi pahu pahu manuale ʻehiku-wikiwiki ma ke ʻano maʻamau, akā loaʻa kahi hoʻoili maʻamau PDK ʻewalu-wikiō ma ke ʻano he koho. Me kēia mau koho powertrain, hāʻawi ka Carrera T i ka hana kupanaha, me ka 0-60 mph ka wikiwiki o 4.3 kekona me ka pahu pahu lima a me 3.8 kekona me ka PDK.

ʻOiai kona hiki ke hana, ua hoʻolālā ʻia ka Carrera T e lilo i kaʻa haʻuki i kēlā me kēia lā. Hāʻawi ia i kahi ʻoi aku ka ʻoluʻolu a me ka hana hoʻokele i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano ʻē aʻe o ka 911. ʻO ia ke ʻano o nā mea nona ka makemake e hauʻoli i kā lākou Carrera T i kēlā me kēia manawa, ma mua o ka mālama ʻana i kahi hale kaʻa.

I ka hopena, ʻo ka 2023 Porsche 911 Carrera T he kumu hoʻohālike kūikawā e mālama ana i ka poʻe hoʻomaʻemaʻe e ʻimi nei i ka pololei, ka hana, a me ka ʻike hoʻokele uhane. Me kona mau hiʻohiʻona kupaianaha a me ka hoʻolālā hoʻohiwahiwa, ʻo Carrera T e hoʻohuli i nā poʻo ma ke alanui a me ke ala.

