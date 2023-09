Hoʻokuʻu ʻo TerraMaster i ka TNAS Mobile 3 App no ​​ka mālama mālama maʻalahi

Ua hoʻokumu ʻo TerraMaster, kahi hōʻailona ʻoihana loea i nā huahana mālama mālama hou, i ka noi TNAS Mobile 3. Hāʻawi kēia polokalamu ikaika i nā mea hoʻohana e hoʻihoʻi maʻalahi i nā kiʻi a me nā wikiō mai kā lākou kelepona paʻalima, e komo mamao i nā faila, e pāʻani i nā ʻike multimedia, a e hoʻokele i nā polokalamu TerraMaster NAS. Inā makemake nā mea hoʻohana i ke komo ʻana i nā faila ʻoihana koʻikoʻi ma ka hele a makemake paha e kaʻana like i nā kiʻi pilikino me ka ʻohana a me nā hoaaloha, ua hoʻolālā ʻia ʻo TNAS Mobile 3 e hoʻokō i kā lākou pono.

ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o TNAS Mobile 3 kahi hoʻolālā hoʻohana āpau āpau a intuitive e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi ʻike maopopo o ko lākou kūlana ʻōnaehana NAS, ka hoʻohana ʻana i ka mālama, a me nā mea pili. Hāʻawi ka app no ​​ka hoʻihoʻi ʻana i nā kiʻi a me nā wikiō mai ka album kelepona paʻa lima a i ka polokalamu TNAS, e hoʻokuʻu ana i kahi waihona waiwai. Hoʻohui ʻia, hiki i ka ʻohi ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana i nā hana hiki ke maʻalahi a wikiwiki hoʻi i nā faila.

Hāʻawi pū ʻo TNAS Mobile 3 i ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka media mai TerraMaster NAS i nā polokalamu kelepona, e hōʻoia ana i ka loaʻa ʻana o ke mele, wikiō, a me nā kiʻi. Hiki i nā mea hoʻohana ke leʻaleʻa i kahi mamao palekana a maʻalahi i nā faila, nā kiʻi, nā wikiō, a me nā palapala i mālama ʻia ma TerraMaster NAS mai nā wahi a pau o ka honua, me ka ʻole o ka pono o nā hoʻonohonoho pūnaewele paʻakikī a i ʻole nā ​​hoʻonohonoho VPN.

Me ka TNAS Mobile 3, ua maʻalahi ka hoʻonohonoho ʻana a me ka mālama ʻana i nā faila ma ka TNAS me nā hana e like me ka hoʻouka ʻana i nā faila, hoʻoiho, a me ke kaʻana like. Hiki i nā mea hoʻohana ke hana pū me nā hoahana a i ʻole kaʻana like i nā hoʻomanaʻo me nā hoaaloha a me ka ʻohana me ka hilinaʻi ʻole i nā lawelawe ʻaoʻao ʻekolu. Hoʻonohonoho mua ka app i ka palekana ʻikepili, e hōʻike ana i kahi kī huna maʻamau a me ka pae hoʻopuna ʻana o AES 256 no ka pale ʻana i ka ʻikepili koʻikoʻi.

Eia hou, hoʻonui ka TNAS Mobile 3 i ka palekana me ka OTP (hoʻokahi-manawa password) hōʻoia lua, hiki ke hoʻohana ʻia ma o ka hoʻokele hoʻohana TNAS. Hoʻokumu kēia hiʻohiʻona i kahi OTP ikaika no ka hōʻoia ʻana i ka helu lua, e hāʻawi ana i kahi papa o ka pale ʻana i ka haki ʻana i ka ʻōlelo huna.

Loaʻa iā TNAS Mobile 3 i kēia manawa no ka hoʻoiho ʻana ma ka Google Play Store a me Apple App Store, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi mea hana pono e hoʻokele i kā lākou TerraMaster NAS ʻōnaehana. No ka ʻike hou aku, e kipa i ka pūnaewele TerraMaster.

