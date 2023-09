Hoʻolaha ʻo Tecno i ka Spark 10 Pro Moon Explorer Edition e hoʻolauleʻa ai i ka Misiona Chandrayan-3 o India

ʻO Tecno, kahi hōʻailona kelepona kaulana, ua hoʻolaha hou nei i kahi mana kūikawā o kā lākou Spark 10 Pro smartphone ma India. Ua kapa ʻia ʻo "Moon Explorer Edition," ua hoʻolālā ʻia kēia mea kūʻokoʻa e hoʻolauleʻa i ka misionari Chandrayan-3 Moon kūleʻa o India. E nānā pono kākou i nā hiʻohiʻona hoihoi o kēia kelepona hou.

ʻO ka Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition he hoʻolālā nani a hou. ʻO kona kua aniani, me ka hoʻopau ʻana i ke one maʻemaʻe, hāʻawi ia i kahi hiʻohiʻona maikaʻi. Hoʻokaʻawale ʻia ke kua o ke kelepona i ʻelua ʻāpana, me ka ʻaoʻao luna i keʻokeʻo a ʻo ke koena i ka ʻeleʻele. Aia nā kaha diagonal ma ka ʻāpana ʻeleʻele, e hoʻohui i kahi paʻi o ka nani i ka hoʻolālā holoʻokoʻa. ʻAʻole like me kekahi mau kelepona ʻē aʻe, ʻaʻohe o kēia paʻi ʻana i kahi pahu kamera e kū mai ana. Hōʻike ia i kahi ʻano huinaha a me kahi mīkini manamana lima ma ka ʻaoʻao.

Ma nā ʻōlelo kikoʻī, ʻo ka Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition kaena i kahi hōʻike FHD + 6.1 iniha me ka wikiwiki 90Hz hoʻomaha. ʻO ke kikowaena punch-hole cutout hale he 32MP mua kāmele no ka hopu ʻana i nā selfies kupaianaha. Ma ka hope, aia kahi sensor mua 50MP, i hui pū ʻia me kahi lens AI, e hopu i nā kiʻi kiʻekiʻe. Ma lalo o ka puʻu, hoʻohana ʻia ke kelepona e ka Helio G88 SoC ikaika, e hāʻawi ana i ka hana ikaika. Hele mai ia me 8GB o RAM a me 128GB o ka hoʻomanaʻo i loko, e hāʻawi ana i ka nui o ka waiho ʻana. Loaʻa ka hāmeʻa i kahi pākaukau 5,000mAh nui, e kākoʻo ana i ka 18W wikiwiki.

Inā makemake ʻoe i ka Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, hiki iā ʻoe ke kauoha mua iā ia e hoʻomaka ana mai Sepatemaba 7, 2023. Hoʻonohonoho ʻia ka lā hoʻokuʻu kūhelu no Kepakemapa 15, 2023. Ua kūʻai ʻia ke kelepona ma Rs.11,999, e hana ia. he koho maikaʻi no ka poʻe ʻoliʻoli kelepona.

He ala maikaʻi loa kēia kelepona paʻi kūikawā mai Tecno e hoʻomanaʻo ai i ka huakaʻi kūleʻa o India. Me kona hoʻolālā nani a me nā hiʻohiʻona hoihoi, hoʻohiki ia e hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana leʻaleʻa. Inā paha he mea makemake ʻoe i ka ʻimi ʻana i ka lewa a i ʻole makemake i kahi kelepona hou, ʻo ka Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition he mea pono e noʻonoʻo.

- [1] Wehewehe: Helio G88 SoC pili i ka System-on-a-Chip i hoʻohana ʻia ma ka Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. He kaʻina hana ikaika i hoʻolālā ʻia no nā smartphones.