Hoʻonui ʻo Evie Networks i ka hui pū ʻana me Dan Murphy's e hoʻouka hou aku i nā kikowaena EV Charging

Ua hoʻolaha ʻo Evie Networks, kahi hui loea i nā mea hoʻokele EV lehulehu, i kahi hui lōʻihi me Dan Murphy's e hoʻokomo i nā kikowaena hoʻoili hou aku ma ko lākou mau hale kūʻai. I kēia manawa, ua hoʻokomo ʻia ʻelima mau kikowaena hoʻonaʻauao ma nā hale kūʻai o Dan Murphy ma Australia, me ke ono o ke kikowaena i hoʻolālā ʻia no Broadmeadows, Victoria.

He hana maikaʻi kēia hui ʻana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke komo ʻana i nā ʻōnaehana hoʻoili kaʻa uila. Ma ka hoʻonui ʻana i ka pūnaewele o nā keʻena hoʻolimalima ma nā hale kūʻai o Dan Murphy, ʻoi aku ka nui o nā mea nona ka EV e loaʻa i nā hale hoʻolimalima i ke kūʻai ʻana a i ʻole nā ​​​​ʻoihana. Hoʻopili pū ʻia me ka ulu ʻana o ka noi no nā koho kaʻa hoʻomau.

Ua ʻōlelo ʻia ʻo Twitter Shadowbans i ka New York Times, kahi mea hoʻolaha nui

Ma kahi neʻe kupanaha, ua hōʻike ʻia ʻo Twitter, i kapa ʻia ʻo X, i ka shadowbanned The New York Times, e pale ana i nā mea hoʻohana mai ka ʻike ʻana i nā tweets e pili ana i ka ʻike o ka nūpepa. He mea hoʻohenehene kēia hana no ka mea ʻo The New York Times kekahi o nā mea hoʻolaha nui a X a ke holo nei i nā hoʻolaha hoʻolaha no kāna kahua haʻuki, The Athletic.

ʻO ka hoʻopili ʻana i nā tweet e pili ana i ka pūnaewele ʻo The New York Times ua hāʻule nui i ka hopena o Iulai a hoʻomau i ka emi ʻana i ʻAukake. Ua ʻike ʻia kēia emi ʻana ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka pili ʻana me nā tweets mai nā lawelawe nūhou nui e like me ka BBC, CNN, Politico, ka Wall Street Journal, a me ka Washington Post. I loko o ka manawa like, piʻi a kūpaʻa paha ke komo ʻana me nā pou mai kēia mau pūnaewele nūhou.

Ua hōʻike ʻia ʻo Meta (ʻo Facebook ma mua) i ka hoʻomohala ʻana i ke kumu hoʻohālike AI kiʻekiʻe e hoʻokūkū me OpenAI

Ke kūkulu nei ʻo Meta i kahi kumu hoʻohālike AI holomua e manaʻo e hoʻohālikelike i ka pono o ka ʻōlelo hoʻohālike kaulana o OpenAI, GPT-4. E hoʻopuka kēia mea hana AI i nā kikokikona a me ka nānā ʻana i kuhikuhi ʻia i nā ʻoihana. ʻO ka pahuhopu ma hope o kēia hoʻoikaika ʻana, ʻo ia ka hoʻokūkū me ka komo ʻana o nā hiʻohiʻona AI hou e komo ana i ka mākeke. No ka hoʻokō ʻana i kēia, ʻike ʻia ʻo Meta e ʻimi nei e kiʻi i nā ʻāpana Nvidia kiʻekiʻe.

ʻO ke kumu hoʻohālike AI e hoʻomohala ʻia e Meta e manaʻo ʻia e kōkua i nā ʻoihana ma nā ʻano like ʻole, me ka hoʻopuka ʻana i nā kikokikona maʻalahi, ka hana ʻana i nā loiloi paʻakikī, a me ka hoʻopuka ʻana i nā huahana hou. Ma ka hāʻawi ʻana i kēia mau lawelawe, manaʻo ʻo Meta e hoʻokumu i kahi pae hoʻokūkū ma ka mākeke AI.

Hoʻopiʻi ka Pūnaewele Pūnaewele i ka nalo ʻana i ka hoʻopiʻi ʻana i ka hale waihona puke Ebook

Ua hoʻolaha ka Internet Archive i kona manaʻo e hoʻopiʻi i kahi poho hou i loko o kahi hihia kope e pili ana i kāna waihona puke. Ma hope o kahi hoʻoholo ʻana, ua kaupalena ka Archive i kekahi o kāna mau puke. Ua hoʻoholo ka hoʻoholo kumu ʻaʻole i hāʻule ka nānā ʻana o ka Archive i nā puke ma lalo o ke kānāwai hoʻohana kūpono o US. No laila, pono ka pūnaewele e kaohi i ke komo ʻana o ka lehulehu i nā puke i loaʻa i ke kālepa i pale ʻia e ke kope kope.

ʻO ka manaʻo o ka Internet Archive e hoʻopiʻi e hōʻike ana i ko lākou kūpaʻa i ka mālama ʻana i ka ʻike a me ka palapala, me ka hoʻoponopono ʻana i nā manaʻo i hāpai ʻia e nā mea kuleana kope. Hōʻike kēia hihia i nā pilikia a me nā hoʻopaʻapaʻa e pili ana i nā hale waihona puke kikohoʻe a me ka hoʻohana pono ʻana i ka makahiki kikohoʻe.

ʻIke ʻia e James Webb Space Telescope, K2-18b.

Ua ʻike ka James Webb Space Telescope iā K2-18b, kahi exoplanet e paʻa ana i ka hiki ke noho a me ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial. ʻIke ʻia i ka makahiki 2015, manaʻoʻiʻo ʻia ʻo K2-18b he moana wai wai ma luna o kona ʻili a loaʻa paha ka methane, carbon dioxide, a me ka dimethyl sulfide. ʻOi aku ka nui o kēia exoplanet ma mua o ka Honua, he 8.6 ka nui o kona nui, a he manawa kū hoʻokahi no ka ʻimi ʻepekema i loko o kā mākou galaxy.

Ke hoʻomau nei mākou i ka ʻike ʻana i nā exoplanets me nā hiʻohiʻona e like me kā mākou honua ponoʻī, ʻo ka ʻimi ʻana i ke ola ma waho o ka Honua e lilo i mea hoihoi. Hāʻawi ʻo K2-18b i kahi hiʻohiʻona hoihoi i ka hiki ke noho i nā honua ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.

