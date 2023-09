Loaʻa iā Baldur's Gate 3 i ka pā PS5 maikaʻi loa, e like me ka Digital Foundry

Hoʻokuʻu ʻia ma PlayStation 5 i kēia pule, ua loaʻa i ka Baldur's Gate 3 ka hoʻomaikaʻi ʻana no kāna awa kupaianaha mai nā loea ʻenehana ma Digital Foundry. ʻO ka sprawling Dungeons & Dragons-themed role-playing game e Larian Studios i ʻōlelo ʻia e holo ma kahi pae e like me ka PC version ma nā hoʻonohonoho ultra.

ʻO kahi hiʻohiʻona kaulana o ka mana PS5 ka hiki ke hoʻololi i ke ʻano hana a i ʻole. Ma nā ʻano ʻelua, mālama ka pāʻani i kahi hoʻonā 1440p. Manaʻo ke ʻano hana no kahi papa 60 maʻemaʻe i kēlā me kēia kekona, e like me ka Digital Foundry, ua loaʻa ka hapa nui. Eia nō naʻe, ʻo ke kūlanakauhale ʻo Baldur's Gate ponoʻī ke kumu i kekahi mau pilikia o ka hana, me ka helu kiʻi e hāʻule ma lalo o 30fps ma kekahi mau wahi.

ʻO ke ʻano maikaʻi, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hoʻopaʻa i ka helu kiʻi ma 30fps. Hōʻike ʻo Digital Foundry e paʻa mau ia i kēia pahuhopu, koe wale nō ma Act 3 kahi e hāʻule ai ka nui o ke kiʻi i ka waena a i ka haʻahaʻa 20s. Eia naʻe, ma ka laulā, hāʻawi ka mana PS5 i kahi hana paʻa.

I ka wā e pili ana i ka multiplayer split-screen, aia kekahi mau hōʻoki ʻike ʻia e pili ana i ka hana. Eia nō naʻe, mālama ka pāʻani i kahi 30fps paʻa, koe wale nō ma Act 3 kahi e hāʻule ai ka helu kiʻi i ka 20s haʻahaʻa.

Eia kekahi, ʻoiai ʻaʻole kākoʻo ʻo Baldur's Gate 3 i kēia manawa i ka crossplay, ua hōʻoia ʻo Larian aia ma kā lākou papa alanui. Ke hana ikaika nei ka studio i ka hoʻoponopono ʻana i nā pōpoki a me nā pilikia hana mai ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai ka pāʻani, me ka manaʻo e ʻae i ka pāʻani co-op ma waena o nā kahua PC a me PS5.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua hoʻomaikaʻi ʻia ʻo Baldur's Gate 3 ma ke ʻano he "manawa ʻāina i ke ʻano" e IGN. Hāʻawi ka pāʻani i kahi ʻike RPG koʻikoʻi a me ka moʻolelo i kākau maikaʻi ʻia, nā mea paʻakikī, a me nā koho kūpono no nā mea pāʻani e hana. Hiki i nā mea nona ka PlayStation 5 ke komo i kahi walkthrough piha a me nā kumuwaiwai ʻē aʻe e hoʻomaikaʻi i kā lākou ʻike pāʻani.

