Nā Kiʻi Mylio: ʻO ka hopena i ka hoʻonui ʻana i ka Digital

I kēia au kikohoʻe i kēia mau lā, pahū mau mākou i nā kiʻi, wikiō, a me nā faila i hoʻopuehu ʻia ma nā ʻaoʻao he nui. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka manaʻo kaumaha a me ka huhū ʻoiai mākou e hakakā nei e ʻimi i ka media kikoʻī a mālama paha i ka nui o ka ʻike. Eia nō naʻe, hāʻawi ʻo Mylio Photos i kahi hoʻonā piha i kēia mau pilikia, e lilo ia i mea pono pono no ka poʻe e pili ana i ka overload digital.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o Mylio Photos ʻo kāna waihona maʻalahi a hui pū. Hāʻawi kēia i nā mea hoʻohana e hoʻohui i ko lākou ola media ma kahi wahi hiki ke loaʻa. Inā ʻoe e hoʻohana ana i kahi kamepiula Windows, iPhone, Android papa, a i ʻole Mac, ʻo Mylio Photos e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻonohonoho pono ʻia o kāu media ma nā ʻaoʻao āpau. Hiki iā ʻoe ke loulou i nā waihona i loaʻa a i ʻole e hoʻokomo i nā faila a me nā waihona e hana i kahi waihona kikowaena.

ʻO ka ʻimi ʻana i nā kiʻi a i ʻole wikiō kikoʻī e maʻalahi me ka Mylio Photos 'AI-driven index. ʻO kēia papa kuhikuhi, i kūkulu pilikino ʻia ma nā polokalamu o nā mea hoʻohana, hoʻonohonoho i ka media e pili ana i nā lā, nā hanana, nā wahi, a me nā kānaka. Aia pū kekahi i nā hōʻailona no nā helehelena i ʻike ʻia ma nā kiʻi, ʻike kikokikona, metadata, GPS data, a me nā hana a me nā mea i ʻike ʻia e AI. Me ka hiki ke hoʻohana i nā QuickFilters i nā hulina, hiki i nā mea hoʻohana ke hōʻemi i nā hopena me ka pololei kupaianaha.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi o ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi Mylio ʻo ka hōʻemi ʻana i ka hilinaʻi ʻana i ka mālama ʻana i ke ao. ʻOiai ke hāʻawi nei ke ao i ka ʻoluʻolu, pono ia i ka pilina pūnaewele mau a hāpai i nā hopohopo pilikino. Hāʻawi ʻo Mylio Photos i kahi ala kaulike ma ka ʻae ʻana i nā mea hoʻohana e mālama i ka media ma ka ʻāina ʻoiai ke hāʻawi nei i ke koho e hoʻohana i ka mālama ʻana i ke ao inā pono.

ʻO ka hui pū ʻana me nā polokalamu hoʻoponopono kaulana e like me Lightroom kahi hiʻohiʻona ʻē aʻe o Mylio Photos. Hiki i nā mea paʻi kiʻi ke hoʻoponopono maʻalahi i nā faila a mālama iā lākou i kā lākou waihona Mylio Photos, me ka hoʻohana ʻana i ka metadata maʻamau o ka ʻoihana. He mea maʻalahi hoʻi ka kaʻana like ʻana i nā kiʻi ma o ka papa kiʻi honua, e hiki ai ke hoʻohui maʻalahi me nā palapala, nā pūnaewele, a me nā mea hou aku.

ʻO kekahi pōmaikaʻi ʻē aʻe o Mylio Photos ʻo ia ke komo ʻana ma waho mai nā wahi a pau. ʻAʻole like me ka hapa nui o nā lawelawe kiʻi, ʻae ʻo Mylio Photos i nā mea hoʻohana e komo, hoʻoponopono, a mālama i kā lākou mau faila me ka hilinaʻi ʻole i kahi pilina pūnaewele. Mālama kēia i nā mea hoʻohana i ka mana piha o kā lākou media, ʻoiai ke hele nei.

Hāʻawi ʻo Mylio Photos i kahi holistic holistic holistic asset management solution i manuahi e hoʻohana no nā faila palena ʻole. No ka poʻe e ʻimi nei i nā hiʻohiʻona hou, ʻo ka Mylio Photos + premium plan e loaʻa i nā backup automated a me nā mea i hoʻonui ʻia.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo Mylio Photos kahi mea hana ikaika no ka mālama ʻana i ka overload digital i kahi ʻano ākea a maʻalahi. Inā makemake ʻoe e komo i nā faila ma waho, e hoʻoponopono wikiwiki i nā kiʻi me nā mea hana AI, a i ʻole e haʻi i nā moʻolelo ʻike maka, hāʻawi ʻo Mylio Photos i nā mea pono e hoʻomaʻamaʻa a hoʻonui i kāu ʻike kikohoʻe.

