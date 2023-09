Hoʻopuka ʻo Taiwan i nā alakaʻi alakaʻi hou no ka ʻoihana waiwai kikohoʻe

Ua komo ʻo Taiwan i ka papa inoa e ulu nei o nā ʻāina e hoʻokō nei i nā lula no ka ʻoihana waiwai kikohoʻe. Ua hoʻomohala ʻo Taiwan Financial Supervisory Commission (FSC) i ʻumi mau kumu alakaʻi e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana i ke kaulike ma waena o ka hoʻoulu ʻana i ka hana hou a me ka pale ʻana i nā mea hoʻopukapuka.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi i loko o nā alakaʻi, ʻo ia ka hoʻopau ʻana i nā hoʻololi o waho e hana ana ma Taiwan me ka loaʻa ʻole o nā laikini FSC. ʻO ia ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o ka honua e like me Binance, Bitfinex, a me Kraken, e hana nei me ka ʻole o ka mālama ʻana i nā lula ma nā ʻāina he nui, e ʻoi aku ka paʻakikī o ka nānā ʻana.

Ua ʻike ʻo Taiwan i nā hopena maikaʻi ʻole o ka hoʻololi ʻole ʻana, ʻoiai ʻo ia kekahi o nā ʻāina i hoʻopilikia ʻia e ka hāʻule ʻana o FTX. ʻO ka hopena, ke hana nei ka FSC i nā hana koʻikoʻi e pale i nā mea hoʻopukapuka kālā a hōʻoia i ka paʻa o ka mākeke waiwai kikohoʻe.

Ma waho aʻe o ka hoʻopau ʻana i nā hoʻololi rogue, koi ʻia nā alakaʻi hou o Taiwan i nā Virtual Asset Service Providers (VASPs) e ʻimi i ka ʻae mai ka FSC ma mua o ka hoʻolaha ʻana i nā hoʻolaha. Pono nō hoʻi nā VASP e hoʻokaʻawale i nā waiwai o nā mea kūʻai aku mai ke kapena hana a hoʻokō i nā papahana anti-money laundering (AML). Hoʻopaʻa hou nā alakaʻi i ka hāʻawi ʻana i nā huahana derivative paʻakikī i nā mea hoʻopukapuka kūʻai, e kau ana i nā hoʻopaʻi koʻikoʻi no ka mālama ʻole ʻana.

ʻO ka hoʻopuka ʻana i nā hōʻailona he wahi ʻē aʻe i ʻōlelo ʻia e nā alakaʻi. Pono nā VASP e hōʻike i kā lākou mau pepa keʻokeʻo i ka FSC no ka loiloi ma mua o ka hoʻopuka ʻana i nā hōʻailona. ʻO kēia ana ka manaʻo e hāpai i ka ʻike maopopo a pale i nā mea hoʻopukapuka mai nā hoʻolālā hoʻopunipuni.

He mea pono e hoʻomaopopo ʻaʻole i uhi ka mana o ka FSC i nā Non-Fungible Token (NFTs), no ka mea, ʻo kā lākou mau hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me ka composability e koi aku i nā lula piha.

ʻO ka neʻe ʻana o Taiwan e hoʻoponopono i ka ʻoihana waiwai kikohoʻe e hōʻike ana i ka ulu ulu ʻana ma waena o nā mea hoʻoponopono honua e hopu i ka ulu wikiwiki o ka mākeke crypto. Ma ka hoʻokō ʻana i kēia mau alakaʻi, manaʻo ʻo Taiwan e hoʻokumu i kahi wahi palekana a ʻoi aku ka maopopo no nā mea hoʻopukapuka ʻoiai e hānai ana i nā mea hou i ka ʻāpana waiwai kikohoʻe.

