Hoʻolaha ʻo Tailor i ka mana Beta o ChatGPT Plugin no ka polokalamu ERP Headless

ʻO Tailor, kahi mea hoʻolako alakaʻi o ka polokalamu ERP poʻo ʻole, ua hoʻolaha koke nei i ka hoʻokuʻu ʻana i ka beta o kāna plugin hou loa, ʻo Tailor ChatGPT Plugin. Ke hoʻohana nei i ka ʻenehana OpenAI's ChatGPT, hāʻawi kēia plugin i kahi pilina kamaʻilio no ka launa pū ʻana me ka ʻikepili i loko o nā noi i mālama ʻia ma ka Tailor Platform.

Me ka Tailor ChatGPT Plugin, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i nā noi like ʻole ma ka Tailor Platform me ka hoʻohana ʻana i nā kauoha ʻōlelo kūlohelohe. No ka laʻana, hiki i nā mea hoʻohana ke noi maʻalahi i nā hana mai Tailor's Order Management System (OMS) ma ka haʻi wale ʻana, "E hoʻopuka i ka papa kauoha o ka pule i hala ma ke ʻano papa" a i ʻole "E hana i kahi kauoha no [inoa huahana]." Hiki i kēia ala kamaʻilio ke hoʻokomo a me ka unuhi ʻana o ka ʻikepili mai ka OMS.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi o ka Tailor ChatGPT Plugin ʻo ia ka hiki ke hoʻopau i ka pono o nā mea hoʻohana e haku i nā hana pale, a laila e hōʻemi i ka pihi aʻo no nā mea hoʻohana ʻōnaehana hou a pinepine ʻole. Eia hou, hiki iā ia ke hoʻopau i ka pono o kahi mea hoʻohana kiʻi kiʻi (GUI) i kekahi mau hiʻohiʻona, e hopena i ka mālama kālā nui i ka hoʻolālā ʻōnaehana a me ka hoʻomohala ʻana.

ʻO ke ala kūkākūkā o ka ChatGPT Plugin e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻopilikino i ka hoʻopuka ʻikepili i kekahi hoʻolālā i makemake ʻia, e hoʻonui hou i ka ʻoluʻolu o ka mea hoʻohana a me ka maʻalahi o ka ʻōnaehana. ʻO kēia ka nānā ʻana i nā hoʻonā mea hoʻohana a maʻalahi hoʻi e kūlike me ka manaʻo o Tailor Technologies i ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻōnaehana ʻoihana alakaʻi AI.

Manaʻo paʻa ʻo Tailor Technologies e hana koʻikoʻi ʻo AI i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻōnaehana kanaka. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻenehana AI e like me ChatGPT, manaʻo ʻo Tailor e hoʻomaikaʻi i ka ʻike holoʻokoʻa o ka mea hoʻohana a hāʻawi i nā mea hoʻohana e launa pū me kā lākou polokalamu ERP ma ke ʻano kūlohelohe a me ka intuitive.

No ka ʻike hou aku e pili ana i ka Tailor ChatGPT Plugin a me nā huahana hou i hāʻawi ʻia e Tailor Technologies, e ʻoluʻolu e kipa i kā lākou pūnaewele kūhelu.

Nā wehewehena:

- Pūnaehana ERP Headless: ERP (Enterprise Resource Planning) lako polokalamu e kālele ana i ka hāʻawi ʻana i ka hana hope a me ka hoʻokele ʻikepili me ka ʻole o ka mea hoʻohana kiʻi kiʻi kuʻuna (GUI). Hāʻawi ia i nā API a me nā plugins no ka hoʻohui ʻana me nā noi mua.

– ChatGPT: ʻO ke kumu hoʻohālike ʻōlelo a OpenAI i hana kūikawā i ka hana ʻana i nā pane kikokikona e like me ke kanaka e pili ana i ka hoʻokomo ʻana o ka mea hoʻohana.

Nā Puna: Tailor Technologies (https://www.tailor.tech/)