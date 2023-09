Ua ʻike nā kānaka ʻepekema i nā ʻano mea hou o ke ola moana ma ka ʻauwaha moana hohonu

By

Ua hāʻule hou nā ʻepekema ʻepekema i kahi ʻano hou o ke ola moana i ka hohonu o kahi ʻauwaha mamao mamao. Ua loaʻa ka ʻike i ka wā o kahi huakaʻi noiʻi i alakaʻi ʻia e nā mea ola kai mai ka Ocean Exploration Institute.

ʻO nā ʻano mea hou i ʻike ʻia, i kapa ʻia ʻo "Abyssus maris" a i ʻole Deep Sea Abyss, he mea ʻokoʻa a paʻakikī hoʻi i ʻike ʻole ʻia ma mua. Aia ma kahi o 6 mau ʻīniha ka lōʻihi a loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona bioluminescent ikaika, e ʻae iā ia e hoʻopiʻi pono iā ia iho i ka hohonu hohonu o ka moana.

Ua hoʻohana ka hui noiʻi i ka ʻenehana ʻimi kai hohonu a ʻike i ka Deep Sea Abyss ma kahi hohonu o 3,000 mika. ʻO ka ʻauwaha kahi i loaʻa ai ka ʻano i ʻike ʻia no kona kūlana koʻikoʻi, me nā mahana hauʻoli a me ke kaomi kiʻekiʻe. Hiki i kēia mau kūlana koʻikoʻi ke kōkua i ka ulu ʻana o nā hiʻohiʻona ʻokoʻa o ka Deep Sea Abyss.

Hauʻoli nui ka poʻe ʻepekema i kēia ʻike ʻana no ka mea e hoʻomālamalama ana i ke ʻano biodiversity o ke kai hohonu, ʻaʻole i ʻike nui ʻia. ʻO ke ola ʻana o ia ʻano ʻano ʻokoʻa a ʻike ʻole ʻia ma mua e hōʻoia hou i ka manaʻoʻiʻo he nui nā mea e ʻike ʻia ma ka hohonu o ko kākou moana.

Hōʻike kēia ʻike i ke koʻikoʻi o ka ʻimi hou ʻana a me ka noiʻi ʻana i ka hoʻomaopopo ʻana i nā kaiaola paʻakikī e noho nei ma nā ʻauwaha hohonu. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau mea ola, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike i kā lākou hoʻololi ʻana, nā kaʻina evolutionary, a me nā haʻawina kūpono i ka mālama ʻana i ke kaiapuni.

Sources:

– Ke Keʻena ʻImi Moana

– Nūpepa ʻepekema o Marine Biology a me Ecology