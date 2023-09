Ua ʻike mua ʻo Google CEO Sundar Pichai i ka hui pū ʻana me Nvidia no nā makahiki he 10 e hiki mai ana

Ua hōʻoia ʻo Sundar Pichai, Luna Hoʻokele o Google, e hoʻomau ka pilina lōʻihi o Google me ka chipmaker Nvidia no ka wā e hiki mai ana. Ma kahi ninaninau me Wired, ua hoʻoikaika ʻo Pichai i ka hui pū ʻana o nā ʻoihana i nā papahana like ʻole, me ka Android, e ʻoi aku ana ma mua o hoʻokahi ʻumi makahiki. Ua hoʻomaikaʻi pū ʻo Pichai i ka moʻolelo mele kūʻokoʻa o Nvidia i ka hana ʻenehana artificial (AI).

Ua hōʻike ʻo Pichai i ka hilinaʻi i ka hoʻomau ʻana me Nvidia, e wehewehe ana he pono ka ʻoihana semiconductor i ka noiʻi nui a me ka hoʻopukapuka kālā. Manaʻo paʻa ʻo ia, ʻoiai he ʻumi makahiki mai kēia manawa, e hana pū ʻo Google a me Nvidia. Ua hoʻolaha aku nei nā hui ʻelua i kahi hui e manaʻo ana e hāʻawi i nā mea kūʻai aku kapuaʻi o Google me ka hoʻonui ʻia ʻana i nā H100 GPU ikaika o Nvidia. Ma hope o ka hoʻolaha, ua hōʻea ka waiwai o Nvidia i kahi moʻolelo kiʻekiʻe.

Ua ʻike ʻo Nvidia i ka ulu nui ʻana ma muli o ke koi kiʻekiʻe no kāna mau kiʻi kiʻi kiʻi (GPU) e nā hui kapua, nā keʻena aupuni, a me nā mea hoʻomaka e hoʻohana ana i nā hiʻohiʻona AI generative. He mea kōkua kēia mau hiʻohiʻona i nā noi like ʻole, me ka ʻenehana OpenAI's ChatGPT. Ke ʻimi nei ʻo Google e noho ma ke alo o ka hana hou AI, ua hoʻolauna ʻo ia i kekahi mau hoʻonā AI, e like me ka chatbot Bard, ma waena o kāna mau ʻoihana.

Ua ʻike ka waihona o Nvidia i ka piʻi nui ʻana ma kahi o 212% makahiki a hiki i kēia lā, a ua hōʻike ka hui i kahi pālua o ka loaʻa kālā i hoʻohālikelike ʻia i ka makahiki i hala. Hoʻohui ʻia, ke manaʻo nei e kūʻai ʻia nā kūʻai aku i ka hapaha o kēia manawa e 170% makahiki-ma luna o ka makahiki.

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o Google a me Nvidia e hōʻike ana i kā lākou ʻae like ʻana i ka holomua ʻana i ka ʻenehana AI. E like me kā Pichai i ʻōlelo ai, hōʻike ʻo AI i kekahi o nā ʻenehana hohonu loa a Google e hana ai.

Sources:

– Uea

–CNBC