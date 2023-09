Hāʻule nā ​​ʻāpana ʻo Oracle ma hope o ka hōʻike ʻana o ka loaʻa kālā Q2

Ua hāʻule nā ​​ʻāpana o Oracle Corporation i ka 10% ma mua o ka bele wehe ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kāna hōʻike kālā kālā ʻelua. Ua hōʻike ka ʻoihana polokalamu i ka loaʻa kālā o $1.19 no kēlā me kēia pāhele, e ʻoi iki ana i ka manaʻo o ka poʻe loiloi he $1.15 no kēlā me kēia pāhele. Eia naʻe, ua loaʻa mai ka loaʻa kālā ma $12.45 biliona, hāʻule ʻole i ka $12.47 biliona i manaʻo ʻia.

Ke neʻe nei ʻo WestRock i mua me ka hui ʻana e like me ka Smurfit Kappa Shares Sink

Ua ʻike ʻo WestRock i ka hoʻonui ʻana o 6% o kāna mau ʻāpana ma mua o ka bele ma hope o ka hoʻolaha ʻana i kāna mau hoʻolālā e hui pū me ka hui Dublin Smurfit Kappa. ʻO ka ʻokoʻa, hāʻule nā ​​​​ʻāpana o Smurfit Kappa ma mua o 8% i ka pane ʻana i ka nūhou.

Piʻi ʻo Apple Stock ma mua o ka hanana iPhone Launch

Ua loaʻa ka waiwai o Apple i kahi piʻi iki ma mua o ka bele e alakaʻi ana i ka hanana hoʻolaha iPhone i manaʻo nui ʻia. ʻO ka hanana, i hoʻonohonoho ʻia no ka hola 1 pm ET, ua hoʻoulu ʻia ka leo a me ka hauʻoli ma waena o nā mea ʻenehana a me nā mea hoʻopukapuka.

Hoʻonui ʻo Bank of America i nā waiwai o Cintas

Ua ʻike ʻo Cintas i ka piʻi ʻana o 1% ma ke kālepa premarket ma hope o ka loaʻa ʻana o kahi hoʻonui kūʻai kūʻai mai Bank of America. Hele mai kēia hoʻonui ʻana i ka piʻi ʻana o kahi ʻano hoʻokele waiwai pae ʻana, e hōʻike ana i ka manaʻo maikaʻi no ka waihona.

ʻOi aku ka nui o nā hale kūʻai nui o Casey i nā mea i manaʻo ʻia

Ua loaʻa i nā hale kūʻai nui ʻo Casey ka piʻi ʻana he 4% o ke kālepa premarket ma hope o ka ʻoi aku o ka manaʻo o ka loaʻa kālā no ka hapaha i hala. Ua hōʻike ka hui i nā loaʻa o $4.52 no kēlā me kēia pāhele, ʻoi aku ma mua o ka $3.36 i manaʻo ʻia no kēlā me kēia pāhele. ʻOiai ua hāʻule iki ka loaʻa kālā ma mua o nā mea i manaʻo ʻia, ua hoʻoikaika mau ʻia nā mea hoʻopukapuka e ka hōʻike kālā loaʻa maikaʻi.

Loaʻa iā Geron ka hoʻomaikaʻi ʻana mai Goldman Sachs

Ua ʻike ʻo Geron, kahi hui lapaʻau maʻi maʻi koko, i ka piʻi ʻana o 5% o kāna waiwai ma mua o ka bele ma hope o ka loaʻa ʻana o kahi hoʻonui kūʻai mai Goldman Sachs. Ua hele mai ka hoʻonui ʻana ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka lāʻau lapaʻau ʻo Geron i ka makahiki 2024, ka mea hiki ke hoʻoulu i ka ulu nui o nā ʻāpana o ka hui, me nā mea loiloi e wānana ana i ka piʻi ʻana a hiki i 70%.

