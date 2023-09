Ke piʻi nei ka Dow Jones Industrial Average e like me Tesla a me Qualcomm Soar

Ua piʻi ka Dow Jones Industrial Average e 0.3% a i ʻole 88 mau helu, ʻoiai ua piʻi ka Nasdaq e 1.2% a ua piʻi ka S&P 500 e 0.7%. Ua ʻike ʻo Tesla i ka hoʻonui nui ʻana, me ka piʻi ʻana o kāna kumukūʻai ma luna o 10% ma hope o ka hoʻonui ʻana o Morgan Stanley i ka ʻoihana i ke kaumaha mai ke kaupaona like. Hoʻokumu ʻia ka hoʻonui ʻana i ka hopena o ka supercomputer o Tesla, ʻo Dojo, hiki iā ia ke hana i ka ʻikepili mai kāna mau kaʻa e hoʻomaʻamaʻa i nā hiʻohiʻona AI no nā kaʻa kaʻa ponoʻī. Ua wānana ka poʻe loiloi Morgan Stanley e hiki iā Dojo ke hoʻohui i $ 500 biliona i ka waiwai ʻoihana o Tesla ma o ka hoʻokele wikiwiki ʻana i ka "robotaxis" a me nā lawelawe pūnaewele.

Ua hana maikaʻi ka chipmaker Qualcomm, e ʻike ana i ka piʻi ʻana o 4% i kāna kumukūʻai kumukūʻai. Ua hele mai kēia ma hope o ka hoʻonui ʻana i kāna ʻaelike e hoʻolako iā Apple me nā modem 5G no kāna iPhones a hiki i 2025. He hoʻolālā ka manawa o ka ʻaelike, ʻoiai ua manaʻo ʻia ʻo Apple e wehe i ka iPhone 15 hou ma kahi hanana hoʻolaha e hiki mai ana. Manaʻo ʻo Wedbush ʻaʻole i hoʻonui ka hapaha o ka waihona 1.2 biliona o Apple i kā lākou iPhones i ʻehā mau makahiki, e hōʻike ana i kahi manawa no Apple e hoʻonui ai i nā kumukūʻai no nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro a me Max.

Ua hoʻoholo ʻo Disney a me Charter Communications i kahi hoʻopaʻapaʻa ma luna o nā uku uwea, e ʻae ana i nā mea kūʻai kelepona o Charter e komo hou i kekahi mau kahawai a Disney. Hāʻawi ka ʻaelike i kekahi mau mea kūʻai aku Spectrum e komo i nā polokalamu kākoʻo hoʻolaha Disney + a me ESPN +. Ua hoʻonui kēia hoʻomohala maikaʻi i ka manaʻo o nā mea hoʻopukapuka ma nā waihona media e like me Fox Corp Class A, Paramount, a me Warner Bros Discovery Inc.

Ma nā nūhou ʻē aʻe, ua hana ʻo JM Smucker i kahi kuʻikahi e kiʻi i ka Hostess Brands no $34.25 no kēlā me kēia pāhele, e helu ana i ka mea hope ma kahi o $5.6 biliona. ʻOiai ua hāʻule ka waiwai o JM Smucker e 6%, ua ʻike ʻo Hostess i kahi lele 19% i kahi kiʻekiʻe he 52 mau pule. Ua lanakila ʻo JM Smucker i ka hoʻokūkū mai General Mills ma ke kaua bidding no Hostess Brands.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻike ka mākeke kūʻai i nā neʻe maikaʻi i alakaʻi ʻia e nā hoʻomaikaʻi, nā kuʻikahi koʻikoʻi, ka hoʻoholo ʻana i nā hoʻopaʻapaʻa, a me nā hoʻolaha huahana hoʻolālā.

Nā wehewehena:

- ʻO Dow Jones Industrial Average: kahi hōʻike kūʻai kūʻai kūʻai e ana i ka hana waiwai o nā hui nui 30 i helu ʻia ma nā kālepa kūʻai ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

- S&P 500: he papa kuhikuhi kūʻai kūʻai waiwai e hahai ana i ka hana o nā hui nui 500 i helu ʻia ma nā hoʻololi waiwai ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

- Nasdaq: kahi papa kuhikuhi kūʻai kumukūʻai e loaʻa ana ma kahi o 3,000 mau kumukūʻai i kālepa ʻia ma ke kālepa Nasdaq, i ʻike ʻia no kāna mau ʻoihana ʻenehana.

- Tesla: kahi kaʻa uila a me ka hui ikehu maʻemaʻe.

- Hoʻohui ʻia ʻo Qualcomm: kahi hui semiconductor multinational a me nā lako kelepona.

- ʻO Apple: kahi hui ʻenehana i ʻike ʻia no kāna mea kūʻai uila, lako polokalamu, a me nā lawelawe.

- Disney: kahi ʻoliʻoli lehulehu a me ka hui media.

– Charter Communications: he hui kelepona a me ka lehulehu.

- ʻO JM Smucker: kahi hui meaʻai a mea inu i ʻike ʻia no kāna mau mea kūʻai like ʻole.

- Hostess Brands: kahi hui e hana ana i nā pōpō ʻai ʻai a me nā mea i kālua ʻia.

- General Mills: he hui hana meaʻai multinational.

Sources:

- ʻO Morgan Stanley ka mea kūʻai aku memo

– Wedbush kālailai