Wehe ʻia nā waiwai i ka haʻahaʻa ʻoiai ʻo Apple Slumps a me Intel outperforms

Ua wehe haʻahaʻa nā kumukūʻai ma ka Pōʻalima ma hope o kahi hōʻano hoʻonāwaliwali ma ka mākeke hana. Ua hoʻomau ʻo Apple i kāna hāʻule hou ʻana, ʻoiai ua hoʻonui ʻo chipmaker Intel i kāna lanakila lanakila. Ua hōʻike ʻia e ka Oihana Hana i ka emi ʻana o nā koi hana ʻole i ka pule i hala aku nei, a hiki i ka pae haʻahaʻa loa mai Pepeluali. ʻO ka hoʻomau ʻana i nā koi i ʻike i kahi hāʻule nui. ʻOiai ka nūhou maikaʻi e pili ana i nā koi hana ʻole, ua manaʻo ʻia ka Federal Reserve e mālama i kāna mau uku paneʻe i kēia manawa a e hoʻokumu i kahi mākeke hana ikaika e hakakā i ka hoʻonui.

Ua hōʻole ka waihona AAPL i ka 2.9% ma hope o nā hōʻike i manaʻo ʻia e hoʻonui paha ʻo Kina i kāna pāpā ʻana i nā iPhones e hoʻokomo i nā hui aupuni a me nā ʻoihana kākoʻo aupuni. Ua ʻike ʻo C3.ai i ka emi ʻana o 12.2% o ka waiwai waiwai ma hope o kāna hōʻike kālā loaʻa hapaha mua, kahi i hōʻike ʻia he 9 keneta no kēlā me kēia mahele akā ua ʻoi aku ka nui o ka loaʻa kālā. Ke hoʻomau nei ka mea loiloi ʻo Wedbush Securities ʻo Daniel Ives i ka manaʻo e pili ana i ka mana lōʻihi o C3.ai i ka mākeke naʻauao.

Ua hāʻule ka Nasdaq Composite i ka 0.9% i ka 13,748, ʻo ka hā o ka pau ʻana, aʻo ka S&P 500 i hōʻole ʻia e 0.3% i 4,451. Eia naʻe, ua hoʻonui ka Dow Jones Industrial Average e 0.2% i 34,500 mahalo i ka ikaika o Intel. Ua piʻi ka waiwai o Intel e 3.2%, e hōʻailona ana i kāna lanakila lanakila loa i kēlā me kēia lā i kekahi mau mahina.

Nā Puna: [Source1], [Source2]

Nā wehewehena:

ʻO ka mākeke hana e pili ana i ka hoʻolako ʻana i ka hana ma ka ʻoihana a me ka koi ʻana o ia hana e nā mea hana.

ʻO nā koi hana ʻole mua ka helu o ka poʻe i waiho no nā pono hana ʻole no ka manawa mua. Hōʻike nā helu haʻahaʻa i kahi mākeke hana olakino.

ʻO nā koi hoʻomau ka helu o nā poʻe e loaʻa ana i nā pono hana ʻole a ua waiho mua i kahi koi mua.

ʻO ka Federal Reserve, a i ʻole ka Fed, ʻo ia ka panakō waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a nona ke kuleana no ke kulekele kālā, me ka hoʻonohonoho ʻana i nā uku ukupanee.

ʻO ka mākeke artificial intelligence (AI) e pili ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana kamepiula hiki ke hana i nā hana e pono ai ka naʻauao kanaka.

