ʻO ka hale kūʻai mahu e hōʻike i ka ʻike hoʻohālikelike

Ua hoʻolaha ʻo Valve e hōʻike koke ka hale kūʻai Steam a me ka papa kuhikuhi i ka ʻike e pili ana i ka hoʻokūkū pāʻani me Sony's DualSense a me DualShock controllers. Hoʻonohonoho ʻia ka mea hou e hele ola ma ʻOkakopa, a ke manaʻo nei e kōkua i nā mea pāʻani e ʻimi i nā pāʻani e kākoʻo ana i nā mea hoʻokele wikiō PC kaulana.

No ka hāʻawi ʻana i kēia ʻike, ua hoʻohui ʻo Valve i kahi nīnau nīnau i Steamworks, kāna mau mea hana pāʻani no ka hale kūʻai Steam. Hiki i nā mea hoʻomohala ke kuhikuhi inā hāʻawi kā lākou pāʻani i ke kākoʻo piha a ʻāpana paha no ka Xbox, DualShock, a me nā mea hoʻokele DualSense. E hōʻike pū nā kānana i ka pae hoʻohana o kēlā me kēia PlayStation controller, e ʻae i nā mea pāʻani e ʻike i nā gamepads i hoʻohana pinepine ʻia.

ʻO ka hoʻoholo e hoʻokō i kēia hiʻohiʻona e like me ka pane i ka piʻi nui o nā mea pāʻani e hoʻohana ana i nā mea hoʻokele PlayStation. Wahi a Valve, ua ulu ka hoʻohana ʻana o Sony controller mai 11 pakeneka o nā kau ma 2018 i 27 pakeneka i kēia lā. Ua hōʻike pū ʻo Valve ma luna o 87 miliona mau mea hoʻohana Steam i pāʻani ma ka liʻiliʻi o hoʻokahi pāʻani me ka hoʻohana ʻana i kahi mea hoʻokele mai 2017. Ma waena o kēia hui, ua hoʻohana ka 69 pakeneka i nā mea hoʻokele Xbox, ʻoiai ua hoʻohana nā mea pāʻani i kahi hui o nā mea hoʻokele PlayStation, Switch Pro Controllers, a me nā ʻano like ʻole. nā mea hana ʻē aʻe.

ʻO kēia hōʻano hou wale nō ka hana mua i ka maʻalahi o nā mea pāʻani e ʻimi i nā pāʻani i kūpono me kā lākou mea makemake. Hōʻike ʻo Valve e hiki ke hoʻohui ʻia nā hiʻohiʻona ʻoi aku ka mea hoʻomalu i ka hale kūʻai Steam i ka wā e hiki mai ana, e hoʻonui hou i ka ʻike pāʻani no nā mea hoʻohana Steam.

Nā Puna: Valve