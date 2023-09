Hoʻolauleʻa ʻo Steam i ka makahiki 20: Mai ka hoʻopaʻapaʻa a hiki i ka mana ma ka ʻoihana pāʻani

Ke hoʻolauleʻa nei ʻo Steam, ke kahua hoʻolaha kikohoʻe kaulana no nā pāʻani wikiō, i kona 20 makahiki. Hoʻokuʻu ʻia ma Kepakemapa 12, 2003, ua kū mua ʻo Steam i ka backlash mai nā mea pāʻani PC i ʻike iā ia he mea hoʻoweliweli i nā polokalamu kele pūnaewele Multiplayer a me nā disc kino. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻokuʻu ʻana o Valve i ka Half-Life 2, ka mea i koi iā Steam e pāʻani, ua hōʻike ʻia he kūleʻa nui a hoʻāla i ke ala no ka mana o Steam ma ka ʻoihana.

ʻOiai ke kānalua mua, ua ʻike hope nā mea hoʻopuka pāʻani i ka waiwai o Steam a me kāna waihona mea hoʻohana nui. I kēia lā, ʻo nā mea hoʻolaha nui e like me EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, a ʻo Blizzard hoʻi i hoʻopili iā Steam ma ke ʻano he kahua pāʻani PC de facto. ʻOiai ʻo Epic Games, me kāna Epic Games Store, ua hakakā ʻo ia e hoʻokūkū me ka wikiwiki o Steam, ʻoiai e hāʻawi ana i nā miliona miliona i nā pāʻani manuahi.

ʻO ka pahuhopu nui o Valve me Steam ʻo ia ka hāʻawi ʻana i kahi kahua no kēlā me kēia mea hoʻomohala pāʻani e hiki pololei i kā lākou mea pāʻani a kūkulu i kā lākou mea hoʻolohe. I loko o nā makahiki, ua lilo ʻo Steam i kahua hele no ka ʻike pāʻani indie, e hāʻawi ana i kahi kūpono e kūʻai ai a pāʻani i nā pāʻani me nā kūʻai mau a me nā hiʻohiʻona hou.

I ka wā maʻi maʻi, ua piʻi ka kaulana o Steam, me 10 miliona mau mea pāʻani i hoʻopaʻa inoa i ka manawa like i Ianuali. Hoʻohui hou, ʻo ka hoʻolaha hou ʻana o Valve o ka pāʻani lima Steam Deck ua lawe mai i ka hauʻoli hou i ka paepae a hoʻomaikaʻi i kāna mea hoʻohana.

Ke hoʻolauleʻa nei ʻo Steam i kāna 20th anniversary, ua hoʻololi ʻia mai kahi mea hoʻopaʻapaʻa DRM i kahi home pāʻani aloha no nā miliona o nā mea pāʻani PC. ʻOiai ʻo kāna mau luʻi mua, ua lilo ʻo Steam i hōʻailona o ka ulu ʻana o ka ʻāina hoʻolaha kikohoʻe i ka ʻoihana pāʻani.

Source: The Verge na Sean Hollister.