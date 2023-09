Kūkākūkā ʻo Bethesda i ka nele o nā kaʻa honua ma Starfield

By

Ua hōʻike ʻo Bethesda Game Studios i kā lākou pāʻani e hiki mai ana, ʻo Starfield, ʻaʻole e hoʻokomo i nā kaʻa honua i ka hoʻomaka ʻana. E hoʻokele nā ​​mea pāʻani i nā honua ākea ma ka wāwae wale nō, me ke kōkua o kahi pahu jetpack. Wahi a Todd Howard, ua manaʻo ʻia ka hoʻoholo ʻana e haʻalele i nā kaʻa honua a hana ʻia e hana i kahi ʻike ʻoi aku ka curated no nā mea pāʻani.

Ua wehewehe ʻo Howard ʻo ka hoʻokomo ʻana i nā kaʻa e hoʻololi nui i ka pāʻani. Ma ka nānā ʻana i ka ʻimi ʻana i nā honua ma ka wāwae, hiki iā Bethesda ke hoʻomalu i ka pacing a hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā mea pāʻani. Eia naʻe, ua ʻōlelo ʻo ia e loaʻa mau ana nā mea pāʻani i kahi kaʻa ma ke ʻano o kahi mokulele no ka huakaʻi interstellar. Eia hou, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻonui i kā lākou jetpack no ka ʻimi ʻana i ka honua.

Ua hōʻike aku kekahi mau mea pāʻani i ka hōʻeha i ka nele o nā kaʻa ʻāina, e ʻōlelo ana i ka makemake no nā koho kaʻa hou aku a me ka hiki ke kūkulu i kā lākou mau kaʻa ponoʻī. Eia naʻe, mahalo ka poʻe ʻē aʻe i ka hoʻoholo ʻana, no ka mea, hiki iā ia ke noʻonoʻo i ka pāʻani i loko o nā wahi kikoʻī o ka palapala ʻāina.

ʻOiai ʻaʻole hiki ke loaʻa nā kaʻa ʻāina i ka hoʻokuʻu ʻana, aia kahi hiki ke hoʻolauna ʻo Bethesda iā lākou i nā ʻikepili hiki ke hoʻoiho a hoʻonui paha.

Ma ka ninaninau like, ua nīnau ʻia ʻo Howard e pili ana i ka optimization o Starfield no PC. Ua hōʻoia ʻo ia e holo mālie ka pāʻani ma nā PC hou aʻe akā ua ʻōlelo ʻo ia e pono paha i kekahi mau mea pāʻani ke hoʻomaikaʻi i kā lākou hāmeʻa e hauʻoli piha i ka holomua ʻenehana o ka pāʻani.

No nā kikoʻī hou aku e pili ana i Starfield a me kāna mau hiʻohiʻona o kēia manawa, e nānā i kā mākou huakaʻi holoʻokoʻa Starfield.

