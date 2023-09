Hoʻopiʻi ʻo Starfield i nā mea pāʻani me nā kikoʻī kikoʻī a me nā mea pili

ʻO Starfield, ka RPG i manaʻo nui ʻia mai Bethesda, ke hoʻohauʻoli nei i nā mea pāʻani me ka nānā ʻana i nā kikoʻī i ka wā e pili ana i ka physics a me ka pilina mea. Ua hauʻoli ka poʻe aloha i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka launa pū ʻana me nā mea like ʻole i nā pāʻani Bethesda, akā lawe ʻo Starfield iā ia i kahi pae hou.

ʻO kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa he wikiō i hōʻike ʻia ma ka subreddit Starfield, e hōʻike ana i ka moku hōkū o kahi mea pāʻani i piha i ka ʻuala. I ka wehe ʻana o ka ʻuala, kahe ka ʻuala he mau haneli, ʻo kēlā me kēia mea i loko o kahi ʻano hoʻonaninani maoli. ʻO ka physics ma hope o ka launa pū ʻana o kēia mau mea i kāhāhā i nā mea pāʻani, me ka nui o ka hōʻike ʻana i kā lākou kāhāhā ma ka ʻoihana pūnaewele.

Ua loaʻa i kekahi mea pāʻani ke ala kūʻokoʻa e ʻaihue ai i nā mea i loko o ka pāʻani ma ke kaomi ʻana iā lākou i loko o nā pahu a lawe aku iā lākou me ka hoʻohui ʻole ʻana iā lākou i kā lākou waihona. Ua hōʻike lākou i kēia ʻano hana ma o ka hoʻohana ʻana i kahi mea hoʻonohonoho papa e hoʻolei i nā ʻāpana ʻaiʻē i loko o kahi hīnaʻi holoi lole, a laila lawe lākou a puni me nā kaukani ʻaiʻē.

ʻO kēia nānā ʻana i ka kikoʻī a me ka physics manawa maoli kekahi kumu e holo ai ʻo Starfield ma 30fps ma Xbox Series X / S, ke hoʻohālikelike ʻia me nā pāʻani "next-gen" e hāʻawi ana i nā framerates kiʻekiʻe. ʻOiai kēia palena, mahalo nā mea pāʻani i ka hiki o ka pāʻani ke mālama i nā pilina mea paʻakikī me ka ʻole o ka hāʻule ʻana a i ʻole ka hoʻokuʻu ʻana, kahi pilikia maʻamau i nā pāʻani Bethesda i hala.

ʻOiai ʻaʻole maikaʻi ʻo Starfield, makemake nui nā mea pāʻani e hoʻomau i ka ʻimi ʻana i nā hiki o ka pāʻani a ʻike i nā mea ʻē aʻe e hiki iā lākou ke hana i loko o kāna honua immersive.

