ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka Physics ma hope o ka Viral Starfield Potato Clip

I ka pule i hala aku nei, ua hoʻolaha ʻia kahi kiʻi wikiō o kahi mea pāʻani Starfield e hoʻokomo ana i 20,000 mau ʻuala i loko o ka lua o kā lākou moku. ʻOiai ka manaʻo o ka manaʻo o ia hana, aia ka hoihoi maoli i ka ʻoiaʻiʻo ʻo kēlā mau ʻuala "he physics." Akā he aha ka manaʻo o kekahi mea e "loaʻa ka physics"? No ke aha i kahaha nui ai ka poʻe i ka puʻu ʻuala i loko o kahi pāʻani mākaʻikaʻi ākea?

No ka hoʻomaopopo ʻana i kēia ʻano, ua launa mākou i kekahi mau mea hoʻomohala pāʻani no ka ʻike. Ua wehewehe ʻo Nikita Luzhanskyi, kahi mea hoʻomohala Unreal Engine, pehea e helu ʻia ai nā collisions ma waena o nā mea i nā pāʻani. ʻO ka mea nui, i ka wā e hui ai nā mea ʻelua i ke ola maoli, hoʻomaka ka physics. Eia nō naʻe, ma nā kikowaena virtual, pono nā kamepiula i ka manawa e helu ai i ka physics no kēlā me kēia mea pili. ʻOi aku ka nui o nā mea i loko o ka hui ʻana, ʻoi aku ka nui o nā helu e pono ai, e ʻoi aku ka paʻakikī o nā mea.

Ua hōʻike pū ʻo Luzhanskyi i ka holo ʻana o nā pāʻani ma kahi kikoʻī, e like me 60 mau kiʻi i kekona (fps). I loko o kēlā me kēia kekona, hana ka mīkini pāʻani i ka ʻikepili hoʻokomo, hoʻopili iā ia i ka honua pāʻani, helu i nā pilina mea, a hoʻolilo i ke kiʻi ma ka pale. ʻOi aku ka nui o nā mea, ʻoi aku ka nui o nā loiloi e pono ai ka mīkini e hana no nā pilina maoli. Eia naʻe, ʻoi aku ka nui o ka palena kiʻekiʻe o ka pākuʻi kiʻi hiki ke hoʻolōʻihi i ka pāʻani, he mea makemake ʻole ia no nā mea pāʻani.

ʻO ka helu ʻana i ka neʻe ʻana o kahi mea i loko o kahi pāʻani e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā algorithms he nui e helu i nā neʻe liʻiliʻi ma waena o nā māka a i ʻole nā ​​​​manawa manawa. Hoʻopili ʻia nā mea e like me ka wikiwiki, ka wikiwiki, a me ka hui ʻana. ʻO ka loaʻa ʻana o ka hui ʻana maoli me nā haneli a i ʻole mau tausani o nā mea e pono ai ke code kūpono a wikiwiki hoʻi.

ʻO ke akamai o ka ʻuala ʻo Starfield ʻoiai ʻoiai he 20,000 mau ʻuala e kuʻi ana kekahi i kekahi, ka papahele, a me ka puka e neʻe nei, ua like lākou me ka ʻuala maoli. Ua wehewehe ʻo Liam Tart, ke alakaʻi kiʻi kiʻi ma Unknown Worlds, ʻoiai e ʻike mau ana ka ʻuala, ke hoʻohālikelike nei lākou i ka physics i nā manawa āpau. ʻO ka mea maʻamau, inā kokoke nā mea, hoʻoulu ʻia ka hui ʻana a me ka haʻalulu, akā e neʻe mālie ka ʻuala i ka wā e wehe ai ka puka. ʻO ka mālama ʻana i ka hoʻohālikelike ʻana i 20,000+ mau ʻuala me ka ʻole o ka hāʻule nui ʻana o ka frame rate he hana kupaianaha.

ʻO Megan Fox, ka mea nāna i hoʻokumu i nā pāʻani Glass Bottom, e hōʻike hou aku i nā pilikia i hiki ke ala mai kēia simulation. Ua wehewehe ʻo ia i ka ʻokoʻa ma waena o ka physics CPU, e holo ana ma ke kamepiula, a me ka physics GPU, e holo ana ma ke kāleka kiʻi. ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi o ka physics GPU no nā simulation paʻa ponoʻī, ʻoi aku ka maikaʻi o ka physics CPU no nā simulation interactive e pili ana i nā pilina mea pāʻani. ʻO ka ʻoiaʻiʻo i hoʻokō ʻia ka simulation potato me ka hoʻohana ʻana i ka physics CPU e hoʻohui i ke ʻano weliweli o ka clip.

I ka hopena, hōʻike ʻia ke kiʻi ʻuala Starfield viral i ka paʻakikī o ka hoʻohālikelike physics i nā pāʻani. ʻO ka nui o nā ʻuala i hoʻopili ʻia he mea paʻakikī e pili ana i ka mana helu helu a me ka loiloi code. ʻO ka ʻoiaʻiʻo o ka hana ʻana o ka ʻuala e like me ka ʻuala maoli ʻoiai ko lākou kaiapuni kūlohelohe ʻo ia ka mea e hoʻohauʻoli maoli ai kēia kiʻi.

Sources:

- ʻO John Linneman o Digital Foundry, e like me ka mea i ʻōlelo ʻia ma ka ʻatikala kumu

- Nikita Luzhanskyi, Unreal Engine mea hoʻomohala ma Pingle Studio

- Liam Tart, alakaʻi kiʻi ma Unknown Worlds

- ʻO Megan Fox, ka mea nāna i hoʻokumu i nā pāʻani Glass Bottom [Nīnauele IGN]