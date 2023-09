ʻO ka manawa hoʻopau maʻamau no Starfield Main Quest

Wahi a How Long To Beat, ka mea pāʻani maʻamau o Starfield, ka pāʻani pāʻani hope loa mai Bethesda, e lawe ana ma kahi o 18 mau hola e hoʻopau ai i ka ʻimi nui. Hoʻokumu ʻia kēia manaʻo ma kahi laʻana haʻahaʻa o 72 mau mea pāʻani. Eia naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia ʻaʻole hiki ke hōʻike piha ʻia kēia mau helu, no ka mea, ʻoi aku ka hoihoi a hoʻolaʻa ʻia nā mea pāʻani o kēia loko wai, ʻoiai ʻo Starfield kahi hoʻokuʻu wela.

Eia hou, inā e hoʻopau nā mea pāʻani i ka ʻimi nui a me nā ʻaoʻao ʻaoʻao nui, e lawe ʻia iā lākou ma kahi o 49 mau hola. Ke manaʻo nei kēia manaʻo ua komo nā mea pāʻani i ka ʻimi ʻana i nā ʻano āpau o ka pāʻani.

He mea nui e noʻonoʻo e hiki ke hoʻololi ʻia kēia mau helu ke kaʻana like ʻana o nā mea pāʻani i nā ʻōlelo aʻoaʻo a ʻike i nā ʻimi huna a i ʻole nā ​​mea huna i loko o ka pāʻani. I ka hui ʻana o ke kaiāulu e wehe i nā ʻike hou, hiki ke hoʻonui ʻia ka manawa hoʻopau a hiki ke emi ka manawa no ka pāʻani "completionist".

ʻO Pete Hines, ke poʻo o ka paʻi puke ʻo Bethesda, ua haʻi ʻo ia iā ia ma kahi o 130 mau hola no Starfield e hoʻopili piha iā ia. Hōʻike kēia i ka hohonu a me ka waiwai o ka pāʻani ma mua o ka ʻimi nui.

ʻOiai ʻike paha ʻo Starfield i ka poʻe pā o nā pāʻani mua o Bethesda e like me Fallout 4 a i ʻole The Elder Scrolls, hiki i kēia kamaʻāina ke hāʻawi i kahi ʻike ʻoluʻolu a leʻaleʻa. E like me ke kīʻaha mehana o ka oatmeal, hāʻawi nā huakaʻi ākea o Bethesda i ka ʻoluʻolu a me ka kamaʻāina i ʻike pinepine ʻia e nā mea pāʻani.

ʻO ka hopena, ʻo ka awelika o ka manawa hoʻopau no ka ʻimi nui a Starfield e manaʻo ʻia ma kahi o 18 mau hola. Eia naʻe, hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo i kahi ʻike pāʻani lōʻihi inā makemake lākou e hoʻopau i ka ʻimi nui a me nā ʻaoʻao ʻaoʻao nui. Ke ʻimi nei nā mea pāʻani i ka pāʻani a kaʻana like i kā lākou mau ʻike, hiki ke loli ka manawa hoʻopau maʻamau. ʻOiai ke ʻano like me nā poʻo inoa Bethesda ma mua, ua hoʻohiki ʻo Starfield e hāʻawi i kahi ʻike kūʻokoʻa a me nā mea pāʻani.

