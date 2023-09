ʻO ka ʻimi ʻaoʻao ʻoluʻolu o Starfield: ʻImi, Espionage, a me nā Dilemmas Ethical

Ma ka pāʻani i manaʻo nui ʻia e Bethesda, ʻo Starfield, aia kahi plethora o nā waiwai huna a me nā ʻimi ʻaoʻao e kali nei e ʻike ʻia. Hāʻawi ka pāʻani i ke ao holoʻokoʻa i hoʻopiha ʻia me nā mea hoihoi ʻaʻohe kumu ʻē aʻe ma mua o ka hoʻonani a hauʻoli i nā mea pāʻani. Mai nā mea noiʻi i hoʻopaʻa maikaʻi ʻia a hiki i nā mea hana poina a me nā sandwich haʻalele ʻia, ʻo kēlā me kēia kihi o Starfield e kani ana me ka hiki ke uila, e kāhea ana i nā mea pāʻani e kiʻi iā lākou.

Eia naʻe, hiki i kēia hoʻowalewale ke alakaʻi i nā hopena i ʻike ʻole ʻia. Ua loaʻa kekahi mea pāʻani iā ​​lākou iho i loko o ka hale paʻahao o United Colonies no ka ʻaihue ʻana i ke kīʻaha Styrofoam. Ma mua o ka hoʻolei ʻia ʻana i loko o kahi keʻena maʻamau, ua lawe ʻia lākou ma luna o ka UC Vigilance, kahi i nīnau ʻia ai lākou a koi ʻia i loko o kahi misionari huna e hoʻokomo i ka pūʻulu kaulana ʻo Crimson Fleet o ka poʻe pōā. ʻO ka mea ma hope he moʻolelo paʻakikī e lawe i nā mea pāʻani ma waena o nā galaxies, e pili ana i ka heists, ka wehe ʻana i nā mea huna, a me ka hoʻokele ʻana i nā laina blurred ma waena o ka space narc a me ka pirate maoli.

ʻO ka laina hulina, i kapa ʻia ʻo "Deep Cover," he hoʻomaka wale nō ia o ka moʻolelo moʻolelo Crimson Fleet, kahi i ʻewalu mau ʻimi. ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i kēia questline ʻo ia ka manaʻo nui i ka ʻike organik. Hoʻouna ʻia nā mea pāʻani i nā papa honua mamao me nā pahuhopu koʻikoʻi, e like me ke kūkulu ʻana i nā pilina a i ʻole ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana moku, ma mua o ka hōʻiliʻili ʻana i nā mea hana. ʻOiai i kekahi manawa o ka hana hou ʻana, hāʻawi ka questline i kahi kaulike paʻakikī o ka pilina, nā hoʻoholo paʻakikī, a me ka hoʻowalewale o ka waiwai. ʻO nā koho i hana ʻia i loko o kēia moʻolelo e pili ana i ka ʻike o nā hoa a hoʻoikaika i nā mea pāʻani e koho ma waena o ka kūpaʻa i ka United Colonies a i ʻole ka Crimson Fleet.

Ma waho aʻe o ka questline Crimson Fleet hoihoi, hiki i nā mea pāʻani ke ʻimi i ka laina Ryujin o nā misionari. ʻOiai e uhi ʻia ana ma ke ʻano he Crimson Fleet pirate, hāʻule nā ​​​​mea pāʻani i kahi noi hana no Ryujin, ka hui koʻikoʻi o Neon. Ma ka hoʻonui ʻana i ke alapiʻi ʻoihana i kēia ʻoihana ʻenehana, hoʻokele nā ​​mea pāʻani i kahi ʻōnaehana kaiapili ikaika i hoʻopiha ʻia me ka spionage, ambiguity moral, a me ka backstabbing hoʻopunipuni. Hāʻawi kēia questline i kahi hiʻohiʻona ʻē aʻe e pili ana i ka villainess, e neʻe ana mai ka pana kuʻuna a me ka pepehi kanaka i ka hana ʻino insidious o ka capitalism.

ʻAʻole hāʻawi wale kēia mau ʻimi ʻaoʻao i nā moʻolelo hoʻohiwahiwa akā hoʻomaikaʻi pū kekahi i nā pōmaikaʻi i ka pau ʻana. Hōʻike ʻo Starfield i nā ʻāpana like ʻole e hui pū ai, a loaʻa i nā mea pāʻani ke kūʻokoʻa e ʻimi a hui pū me lākou āpau me ka ʻole e koho a koho.

ʻO ka hope loa, ʻālohilohi ʻo Starfield i kona alakaʻi pono ʻana i nā mea pāʻani mai ka ʻimi ʻana a hiki i ka ʻike ʻana, nā pilikia pili pono, a me ke kūkulu ʻana i ka pilina, e hana ana i kahi ʻike koʻikoʻi a immersive i loko o kona ao ākea. ʻOiai ke hāʻawi nei ka questline nui i kāna mea hoʻowalewale ponoʻī, aia nā pōhaku ʻoiaʻiʻo i loko o kēia mau ʻimi ʻaoʻao i hoʻokumu ʻia, e hoʻohui i ka hohonu a me ka paʻakikī i nā moʻolelo o ka pāʻani.

Puna: Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks ma o Polygon