Starfield: Hoʻopili i nā Glitches a me ka Weirdness o nā pāʻani Bethesda

Ua ʻike lōʻihi ʻia ʻo Bethesda Game Studios no kāna mau pāʻani glitchy a ʻike ʻole ʻia, a ʻo ka Starfield hou i hoʻokuʻu ʻia ʻaʻole ʻokoʻa. ʻOiai nā pilikia ʻenehana a me nā ʻōnaehana creaky, ʻo nā kūlana a me nā pōpoki i nā pāʻani Bethesda e hāʻawi iā lākou i ke ʻano a hoʻomau i nā mea pāʻani e hoʻi hou mai.

ʻO nā meme a me nā mods i kū mai nā pāʻani Bethesda ʻaʻole hiki ke hoʻokaʻawale ʻia mai ko lākou ʻike. ʻO Starfield, me kāna hoʻāʻo ʻana i kahi ʻōnaehana solar gargantuan a me nā glitches pāʻani, hoʻoikaika hou i ka inoa o ka studio ʻo "Bugthesda." ʻOiai e hoʻohewa paha kekahi i nā glitches, ʻo ka haunaele a me ke ʻano ʻike ʻole o nā pāʻani e poina iā lākou.

Manaʻo pinepine nā hoʻonohonoho o Bethesda i ka generic, e kiʻi ana mai nā ʻano ʻano like ʻole e like me ke kiʻekiʻe fantasy, post-apocalypse, a me ka sci-fi. Eia naʻe, ʻo ka ʻano ʻē i loko o kēia mau hoʻonohonoho e hoʻokaʻawale iā lākou. Ma Starfield, ua ʻike mua nā mea pāʻani i nā NPC e lele ana, nā kamaʻāina e hoʻokuʻi ana kekahi i kekahi, a me nā ʻano me nā kamaʻilio ʻano a me nā ʻōlelo.

ʻAʻole hiki mai kēia mau manawa ʻē aʻe mai nā glitches akā mai nā koho hoʻolālā noʻonoʻo. ʻO ka kamaʻilio ʻana o Bethesda, ʻoiai ua hoʻomaikaʻi ʻia mai nā pāʻani mua, e hōʻike mau ana i kahi genericism kahua hoʻomoana e hoʻohui i ka nani o ka pāʻani. ʻO ka pahupaʻikiʻi e hoʻonui ana i nā helehelena o ka poʻe i ko lākou ʻōlelo ʻana a me kā lākou mau hana kūlohelohe e hana i kahi hopena surreal a destabilizing, e hoʻomanaʻo ana i nā mea pāʻani he charades kikoʻī wale nō kēia mau pāʻani.

ʻO nā glitches a me nā mea ʻē aʻe i nā pāʻani Bethesda ua hoʻoikaika i nā comedies sketch a me nā meme, e hōʻike ana i ka mana o ka studio i ka moʻomeheu pūnaewele. ʻOiai hiki ke hoʻonāukiuki i nā pōpoki, ʻo ka hoʻokō ʻana o Bethesda i ka hoʻoulu ʻana i kahi kaiāulu modding a me ka hoʻopili ʻana i nā haunaele i hana ʻia e nā mea pāʻani e hoʻohui i ka hilarity a me ka leʻaleʻa o kā lākou pāʻani.

ʻO Starfield, me kāna mau hiʻohiʻona a me ka hoʻomau ʻana o ka hoʻolālā pāʻani kūʻokoʻa o Bethesda, hoʻohiki ʻo ia e hāʻawi i kahi ʻike poina ʻole a kupaianaha hoʻi no nā mea pāʻani.

