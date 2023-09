Pehea e loaʻa ai ke kālā ke kūʻai aku nei i ka Contraband ma Starfield

Hōʻuluʻulu manaʻo: ʻO ka loaʻa kālā ma Starfield hiki ke lilo i kaʻina hana manawa, akā aia nā ala e hoʻolalelale i ke kaʻina hana. ʻO kekahi o nā ala maʻalahi ke kūʻai aku ʻana i nā mea kūʻai aku, nā mea hewa ʻole e like me nā ʻōpala i ʻohi ʻia, loaʻa i nā hale ʻenemi a me nā moku. Hōʻailona ʻia ka Contraband me kahi hōʻailona melemele a hiki ke kūʻai ʻia no ka loaʻa kālā nui. ʻO kahi maikaʻi loa e kūʻai aku ai i nā mea kūʻai aku ʻo The Den, kahi kahua ākea i loaʻa ma The Wolf system. No ke kau ʻana i kou moku ma The Den, pono ʻoe e kiʻi i loko o 500m o ke kahua. Ma loko o The Den, e ʻike ʻoe i ka mea kūʻai aku ʻo Trade Authority, nona nā hōʻaiʻē 11,000 i loaʻa a hāʻawi i kahi wahi kūpono e kūʻai aku ai i kāu mea kūʻai.

Ke kūʻai aku nei i ka contraband ma The Den, ʻaʻole ʻoe e nānā ʻia ma ka hōʻea ʻana, ʻoiai he hale koa UC ia. No ka hoʻihoʻi hou ʻana i nā hōʻaiʻē a ka mea kūʻai aku ʻo Trade Authority, pono ʻoe e kali i 48 mau hola, ma ka noho ʻana a i ʻole ka hiamoe ʻana no 24 mau hola ʻelua. Aia nā noho ma ke alo o ka Trade Authority no kou ʻoluʻolu.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻo The Den in The Wolf system ka wahi kūpono, ʻoiai aia kekahi Den kahiko, luku ʻia. Eia hou, aia kahi manawa e hālāwai ai ʻoe me kahi moku Trade Authority Merchant i ka wā e hele ana ma ka lewa, akā makemake ʻia e kūʻai aku ma The Den e hōʻoia i kahi wahi i hōʻoia ʻia.

Inā makemake ʻoe e hoʻonui i kāu loaʻa kālā mai ka contraband, e noʻonoʻo e hoʻokomo i ka Skill Commerce i ka wā hiki. Hāʻawi kēia mākau pili iā ʻoe e kūʻai aku i nā mea no ka 10% hou aʻe a lilo i ʻoi aku ka waiwai me kēlā me kēia kūlana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ke kūʻai aku ʻana i ka contraband ma Starfield he ala waiwai e loaʻa koke ke kālā. E hoʻomanaʻo e makaʻala a pale aku i ka hopu ʻia ʻana me ka contraband ma o ka hoʻohana ʻana i ka ukana pale a i ʻole ka holo wikiwiki ʻana i waho o ia wahi ma mua o ka nānā ʻana o ka palekana i kāu moku.

Puna: IGN - Miranda Sanchez, Luna Hoʻoponopono o nā alakaʻi ma IGN