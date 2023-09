Ua ʻoi aku ʻo Starfield i kā Skyrim's Concurrent Player Record ma Steam

Ke hoʻomau nei ʻo Starfield, ka pāʻani lewa nui a Bethesda, e wāwahi i nā moʻolelo mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana. Ua ʻoi aku ka pāʻani ma mua o ka helu ʻana o ka mea hoʻokani pila o Skyrim ma Steam, a hiki i 330,723 mau mea pāʻani i ka manawa like. Ua ʻoi aku kēia helu ma mua o ka moʻolelo o Skyrim o 287,411 mau mea pāʻani i hoʻihoʻi ʻia ma 2011.

He mea pono e hoʻomaopopo i kēia mau helu ma luna o nā mea pāʻani Steam wale nō, no ka mea, aia nō ʻo Starfield ma PC ma o Game Pass a ma nā consoles Xbox. Ua hoʻolaha mua ke poʻo Xbox ʻo Phil Spencer ua loaʻa mua ʻo Starfield ma luna o hoʻokahi miliona mau mea pāʻani ma nā kahua āpau ma Kepakemapa 7th.

ʻOiai ua manaʻo ʻia ʻo ka hoʻomaka ʻana o Starfield he ʻoi aku ka nui ma mua o nā pāʻani Fallout a hiki i kēia lā, ʻaʻole ia e hāʻule i ka helu o nā mea pāʻani like ʻole i loaʻa e Fallout 4 ma 2015. Ua piʻi ʻo Fallout 4 ma kahi kokoke i 473,000 mau mea pāʻani i ka wā o kona hoʻokuʻu ʻana. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o Starfield ma mua o Fallout 76, ka mea i hōʻea i ka nui o 32,982 mau mea pāʻani ma 2020.

ʻOiai ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o ka helu o nā mea pāʻani like ʻole o nā RPG kaulana ʻē aʻe e like me Baldur's Gate 3, ua koi ʻo Starfield i ka pae ʻelima no ka pāʻani nui loa ma Steam. Noho ʻo ia ma hope o PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2, a me Counter-Strike: Global Offensive.

ʻO ka holomua o Starfield mai kona hoʻomaka ʻana e hōʻike ana i ke kiʻekiʻe o ka manaʻolana a me ka hoihoi i ka pāʻani. Ke hoʻomau nei nā mea pāʻani i ka ʻimi ʻana i ka nui o ka lewa ma kēia RPG immersive, e hauʻoli ke ʻike i ke ʻano o ka hele ʻana i ka hoʻohālikelike ʻana i nā poʻo inoa kaulana ʻē aʻe i ka wā e hiki mai ana.

Nā Puna: Nā ʻōlelo a ka mea hoʻomohala, nā moʻolelo SteamDB