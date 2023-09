Hoʻonui i ka ʻike Starfield: Nā ʻano leʻaleʻa a me ka pono

ʻO Starfield, ka RPG sci-fi i manaʻo nui ʻia e Bethesda, ua loaʻa i kahi kaiāulu hoʻolaʻa hoʻolaʻa. ʻOiai ke hāʻawi nei kekahi mau mods i nā hoʻoponopono kūpono a me nā hoʻomaikaʻi, hoʻohui kekahi i nā mea whimsical a leʻaleʻa i ka pāʻani. Inā ʻoe e ʻimi nei i nā hoʻomaikaʻi hana a i ʻole ʻakaʻaka maikaʻi wale nō, mālama kēia mau mods i nā makemake pāʻani like ʻole.

Ma waena o nā mods kūpono, ua kamaʻilio nā mea pāʻani i kekahi o nā hemahema o ka pāʻani. Ua hoʻololi ʻia ka ʻōnaehana waihona waiwai, i hoʻohewa mua ʻia no kona hemahema, me kahi mod e hoʻoponopono i ka ʻike. Eia kekahi, ʻaʻole i pau ka manawa o nā modders i ka hoʻohui ʻana i ke kākoʻo DLSS a me kahi kahua o ka ʻike slider i ka pāʻani, nā hiʻohiʻona i haʻalele ʻia mai ka hoʻokuʻu kumu. Hāʻawi kēia mau mea hoʻonui i nā mea pāʻani me ka maʻalahi a me ka hilinaʻi ʻike.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe o ka spectrum, hoʻolauna kekahi mau mods i nā ʻike māmā e hoʻohui i kahi ʻano leʻaleʻa hou iā Starfield. Hoʻololi ʻia kahi mod kaulana i nā pahu wai hina hina i loko o ka pāʻani me nā ʻano leʻaleʻa ʻoi aku ka ikaika a me nā ʻano like ʻole, e hoʻonui ai i ka hoʻoinu ʻana. Eia kekahi, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻololi i kā lākou ʻike me nā mods e hoʻololi i nā uhi makasini kohi ʻia no nā hana kiʻi Marvel Comics maʻamau a i ʻole e hoʻololi i nā pāʻani papa o Starfield i mau poʻo papa papa aloha e like me Warhammer a i ʻole Skyrim.

No ka poʻe me ka manaʻo hoʻohaʻahaʻa, aia nā mods e hoʻokomo i kekahi silliness i loko o ka pāʻani. Hoʻololi ʻia kēia mau mods mai ka hoʻololi ʻana i ke ʻano o kahi robota me Thomas the Tank Engine e hoʻololi i ke kukui uila me ka maka o Nicolas Cage. Hoʻololi kekahi mod leʻaleʻa i nā font āpau o ka pāʻani i ka Comic Sans kaulana. Hoʻohana ʻia kēia mau mods ma ke ʻano he leʻaleʻa leʻaleʻa a hāʻawi i kahi pāʻani pāʻani ma ka honua Starfield.

Pono paha ka hoʻokomo ʻana i kēia mau mods i kahi ʻike loea, a he mea nui e nānā i nā alakaʻi pūnaewele no nā ʻōlelo kikoʻī. Eia naʻe, uku pinepine ʻia ka hoʻoikaika ʻana me kahi ʻike pāʻani ʻoi aku ka maikaʻi a me ka leʻaleʻa. He mea pono e hoʻomaopopo i ka hoʻololi ʻana iā Starfield hiki ke hoʻopau i kekahi mau hoʻokō, ʻoiai ua hoʻolālā mua nā modders i nā workarounds e kūʻē i kēia drawback.

Ke hoʻomau nei ʻo Starfield i ka hoʻopio ʻana i nā mea pāʻani me kāna mau ʻimi hoʻokani pāʻani ākea a me ka hakakā ʻana, hoʻohui ke kaiāulu modding i kahi ʻano hou i ka hana a me ka hana maʻamau o ka pāʻani. Inā ʻoe e ʻimi nei i nā mea hoʻomaikaʻi kūpono a i ʻole nā ​​​​mea pāʻani pāʻani, kono kēia mau mods i nā mea pāʻani e hana i kā lākou huakaʻi kūʻokoʻa ma waena o nā hōkū.

Sources:

- Bulwarkhd ma Nexus Mods

- ʻO IGN's Starfield Guide na Ryan Dinsdale [ʻO kēia nā kumu, akā ʻaʻole hiki iaʻu ke hāʻawi i nā URL e like me ke aʻo ʻana.]