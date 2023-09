Hoʻokumu ka mea pāʻani i ka moku Overpowered ma Starfield

Ua hoʻokumu kekahi mea pāʻani i ka pāʻani kaulana ʻo Starfield i ka moku i lanakila loa. Ua ʻike ʻo Redditor Solace_of_the_Thorns i kahi hoʻolālā kūʻokoʻa e pale aku ai ka moku i ka pōʻino mua. Ma ka hoʻonoho ʻana i ka waena waena o ka moku ma luna a ma ka hema o ka moku maoli, i kapa ʻia ʻo "L-Wing," ʻaʻole hiki i nā moku ʻenemi ke pā pololei i ka moku.

ʻO ka manaʻo ma hope o ka L-Wing, ʻo nā moku ʻenemi ke kuhikuhi pinepine nei i ka waena waena o kāu moku, i helu ʻia e ka hui ʻana o nā helu ʻelua loa ma nā koʻi X, Y, a me Z. Eia nō naʻe, ma ke kau ʻana i ka waena waena o ka L-Wing ma kahi hakahaka ʻaʻole i loko o ka moku, lilo ka moku i mea paʻakikī loa e paʻi.

ʻOiai hiki ke paʻi i ka moku, e hala kekahi kiʻi ma luna o ka pahuhopu ma muli o ka offset midpoint. ʻO ia ke ʻano o ka hoʻokokoke ʻana o ka mea pāʻani i ka ʻenemi, e emi ana ka pololei o ka ʻenemi, e hoʻomaikaʻi loa i ka L-Wing i nā hakakā ʻīlio.

ʻIke ʻia, ʻaʻole ʻo ka L-Wing ka moku ʻoluʻolu loa, me ka hapa nui o ka moku i hoʻopiha ʻia me nā modula noho a me ka lima lōʻihi a lahilahi e hohola ana i kekahi ʻaoʻao, e hana ana i kahi ʻano "L". Eia nō naʻe, ʻoi aku ka hoʻolālā o ka moku i ka hana ma mua o ka hiʻohiʻona, e ʻae ana i ka mea pāʻani e puka mai me ka ʻole o nā hālāwai me nā pōā ʻenemi kiʻekiʻe.

Hiki i nā mea pāʻani ke makemake i ka hana ʻana i kā lākou mau moku ponoʻī ma Starfield hiki ke nīnau i ke alakaʻi moku ʻo IGN ʻo Starfield no nā ʻōlelo kōkua a me nā hoʻolālā.

I ka hopena, ua hāʻawi ka hoʻolālā moku L-Wing ma Starfield i nā mea pāʻani me ke ala akamai a maikaʻi hoʻi e hana ai i kahi moku lanakila. Ma ka hoʻohana ʻana i nā mechanics o ka pāʻani a me ka hoʻonohonoho ʻana i ka waena waena ma waho o ka moku, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻokō kokoke i ka pōʻino i mua, e lilo lākou i mau hoa paio weliweli i ke kaua.

