Ua ʻoi aku ʻo Starfield ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana o Bethesda me ʻeono miliona mau mea pāʻani

ʻO Starfield, ka pāʻani i manaʻo nui ʻia mai Bethesda, ua lilo i poʻo inoa hoʻolaha nui loa o ka ʻoihana, ʻoi aku ka maikaʻi o ka kūleʻa o nā hoʻokuʻu mua e like me Skyrim a me Fallout 4. Mai kona hoʻokuʻu mua ʻana i ka lā 1 Kepakemapa, ukali ʻia e ka hoʻokuʻu ākea ma Sepatemaba 6, ua loaʻa ʻo Starfield. ua hoʻokipa ma luna o ʻeono miliona mau mea pāʻani ma Xbox a me PC.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai iā Starfield mai nā hoʻolaha pāʻani ʻē aʻe, ʻo ia ka loaʻa ʻana ma ka Xbox Game Pass ma ke ʻano he poʻo inoa mua. Ua kōkua kēia i kona kaulana a me ka hiki i waena o nā mea pāʻani. Eia kekahi, ua hoʻokō ka pāʻani i nā milestone koʻikoʻi i loko o kahi manawa pōkole, hiki i ka ʻoi aku ma mua o hoʻokahi miliona mau mea pāʻani a me ka piʻi ʻana ma 250,000 mau mea hoʻohana i kēlā me kēia lā ma Steam.

Wahi a Jerret West, ka luna kūʻai nui o Xbox, ʻoi aku ʻo Starfield ma mua o kahi hoʻomaka pāʻani wale nō - he mea ia e hopu ai i ka manaʻo o ka ʻoihana pāʻani a me nā kamaʻilio mea kūʻai ākea. Ua wehewehe ʻo West iā Starfield ma ke ʻano he pōhaku makamae e kū wale ana i hoʻokahi makahiki i kēlā me kēia makahiki, e lilo ia i mea nui i ka honua pāʻani.

Eia kekahi, ʻike ʻo West iā Starfield i kahi hoʻomaka o kahi huakaʻi nui no ka Xbox, me kahi laina o nā poʻo inoa mua i hoʻolālā ʻia no nā makahiki e hiki mai ana. Manaʻo ʻo ia i ka hoʻomaka ʻana o kahi manawa kupaianaha no ka ʻoihana.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻaʻole i ʻike mua ʻia ka kūleʻa o Starfield, ua ʻoi aku ma mua o nā hoʻokō o nā poʻo inoa blockbuster mua o Bethesda. ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka pāʻani ma Xbox Game Pass a me kona hiki ke hopu i ka lehulehu ākea e hōʻike ana i kahi au hou no Bethesda a me Xbox.

