Lilo ʻo Starfield i ka hoʻolaha pāʻani nui loa a Bethesda me ʻeono miliona mau mea pāʻani

Wahi a ka mea hoʻomohala ʻo Bethesda, ʻoi aku ma mua o ʻeono miliona mau mea pāʻani i pāʻani iā ​​Starfield, e lilo ana ia i mea hoʻokani pāʻani nui loa i ka mōʻaukala o ka hui. Ua hoʻolaha ʻia kēia milestone ma kahi pou ma X, i ʻike mua ʻia ʻo Twitter.

He mea koʻikoʻi kēia hoʻokō no ka mea ʻo ia ka manawa mua i hōʻea i kahi pāʻani Bethesda i ʻeono miliona mau mea pāʻani i ka manawa pōkole. ʻO kekahi o nā mea kōkua i kēia kūleʻa ʻo ia ka hoʻokomo ʻana o Starfield i ka Xbox Game Pass, kahi i hāʻawi maʻalahi i nā mea pāʻani i ka pāʻani. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka helu pāʻani o Starfield i nā mea hoʻohana PlayStation, no ka mea, ʻaʻole i loaʻa ka pāʻani ma ia kahua.

Ma mua o kēia pule, ua hōʻike ka luna Xbox ʻo Phil Spencer ua ʻoi aku ʻo Starfield ma mua o hoʻokahi miliona mau mea pāʻani like ma nā kahua āpau, me ka Steam. Ma Steam, ua loaʻa mau ʻo Starfield ma kahi o 250,000 mau mea pāʻani i kāna kiʻekiʻe o ka mea hoʻohana i kēlā me kēia lā. Ua paʻa kēia helu mai ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai ka pāʻani, e hōʻike ana he nui nā mea pāʻani i makemake e lele i ka pāʻani i ka hiki.

Me ka hoʻokuʻu kūhelu o Starfield, ʻoi aku ka nui o nā mea pāʻani e manaʻo ʻia e hui pū i ka pāʻani, ʻoi aku ka poʻe e kali ana i kona loaʻa ʻana ma ka Xbox Game Pass. Ua maopopo ua kiʻekiʻe ka manaʻolana no Starfield, a ʻo kāna hoʻolaha kūleʻa e hōʻike ana i ka kaulana nui o nā pāʻani Bethesda.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka loaʻa ʻana o Starfield i ʻeono miliona mau mea pāʻani i loko o ia manawa pōkole he hōʻike ia i kāna hoʻopiʻi ākea a me ka hauʻoli e pili ana i kona hoʻokuʻu ʻia. He mea hoihoi ia ke ʻike i ka ulu ʻana o ka helu o ka mea pāʻani i nā pule a me nā mahina e hiki mai ana.

