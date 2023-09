Mod Madness: Hoʻokuʻu i ka Creativity ma Starfield

By

I loko o hoʻokahi pule wale nō mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana, ua hoʻopuka mua ke kaiāulu modding i kahi ʻano kupaianaha o Starfield mods ma NexusMods. ʻOiai ʻo ka hapa nui o kēia mau mods e hāʻawi i ka hoʻonui ʻana i ka pāʻani a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hiʻohiʻona, aia kekahi hōʻiliʻili leʻaleʻa o nā mea hoʻohui ʻē aʻe o ka puʻuwai māmā a me nā mea hoʻohui i ka pāʻani.

ʻO kahi mod standout ʻo ka Vasco Retexture i hana ʻia e modder Bulwarkhd. Hoʻololi kēia mod i ka hoa robot ma Starfield i mea ʻē aʻe ʻo Thomas the Tank Engine. E makaʻala, ʻoiai ʻo ka ʻike ʻana i kahi kamaʻilio ʻana ʻo Thomas hiki ke hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa, e hoʻomanaʻo ana i kahi hana wili a Frankenstein.

ʻO kekahi punahele ma waena o nā mea pāʻani ʻo Garfield mod e J8oot. Hoʻololi kēia mod i ka papa kuhikuhi nui i mea hoʻohanohano i ka pōpoki ʻalani aloha lasagna. ʻO ka puana akamai i ka inoa e hoʻohui i kahi paʻi o ka nani i kēia hoʻololi.

Ua hoʻokomo pū nā Modders i nā mea kaulana mai nā pāʻani wikiō ʻē aʻe i Starfield. Ua hana ʻo XDAEMONIUMX i kahi mod Isaac Clarke mai ka moʻo Dead Space, e hoʻohui pono i ke ʻano i loko o ka moʻolelo mining a Starfield. ʻO ACACYN, ma kekahi ʻaoʻao, ua hana i kahi mod Samus Aran e hiki ai i nā mea pāʻani ke hoʻokomo i ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi Metroid-hakakā, piha me kahi moku i hana ʻia.

Ua loaʻa i nā mea pāʻani PlayStation nā ala e lawe ai i kā lākou console aloha i loko o ka Xbox-exclusive Starfield. Inā paha e hoʻololi ana i ke kukui uila e hōʻike i ka logo PlayStation, hoʻololi i nā kiʻi hoʻomalu, a i ʻole ka hoʻohui ʻana i kahi hae "Playstation Exclusive" i ka Message of the Day, hōʻike kēia mau mods i ka hoʻolaʻa ʻana o ke kaiāulu pāʻani.

No nā mea pā o ka hui Xbox, aia kekahi mau koho. Hāʻawi ʻo Modder Bub i kahi mod e hoʻoneʻe i ka hoʻihoʻi hou ʻana, ka pae ʻana, a me ka docking animations, e hopena i ka hoʻololi wikiwiki ʻana i nā wahi hou. ʻOiai e hoʻonui paha kēia i ka wikiwiki o ka pāʻani, hoʻopaʻapaʻa kekahi mau mea pāʻani i ka haki ʻana i ka immersion.

Ua lawe ʻo Ixion XVII i kahi ala ʻoi aku ka maikaʻi ma o ka hōʻole ʻana i nā kānāwai o ka physics, e ʻae ana i nā mea pāʻani e ʻike i ka umekaumaha haʻahaʻa, e hopena i nā lele hoʻokele jetpack pau ʻole ma nā hōkū. Hoʻohui hou, ua hana ʻo Zzyxzz i kahi mod e hoʻoneʻe i nā mele hakakā, e hāʻawi ana i kahi ʻoluʻolu a me ka lewa.

ʻO ka mea hope loa, ma waho aʻe o kēia mau mods leʻaleʻa, ua hālāwai pū nā mea pāʻani i kekahi mau mea leʻaleʻa ma Starfield, e like me ka mea maʻamau i nā pāʻani Bethesda. No ka hōʻuluʻulu ʻana o kēia mau mea leʻaleʻa, hāʻawi ka ʻatikala a Victoria i kahi heluhelu leʻaleʻa.

Me kēia koho ulu ʻana o nā mods, hiki i nā mea pāʻani Starfield ke hoʻokuʻu maoli i kā lākou ʻano hana a hoʻololi i ka pāʻani i kā lākou makemake ponoʻī, inā paha ʻo ia ke ʻano o ka hoʻohui ʻana i nā kiʻi kaulana, tweaking mechanics gameplay, a i ʻole ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻano māmā i loko o kā lākou huakaʻi interstellar.

Sources:

- Bulwarkhd (Vasco Retexture mod)

– J8oot (Garfield mod)

- XDAEMONIUMX (Isaac Clarke mod)

- ACACYN (Samus Aran mod)

- Chachinito (nā ʻano pāʻani pāʻani)

– Bub (Ke ʻano hoʻohālike)

- Ixion XVII (Gravity mod)

- Zzyxzz (ke mele mele)

– ʻO ka ʻatikala a Victoria ma Starfield bugs