Ua hōʻoia ʻo Todd Howard i ke kākoʻo ʻo Starfield Mod i ka makahiki aʻe

ʻO Starfield, ka pāʻani i manaʻo nui ʻia e Bethesda, loaʻa nā mea pā i ka hauʻoli i ka hiki ke kākoʻo mod. Ma kahi ninaninau hou me ka hoʻolaha Iapana ʻo Famitsu, ua hōʻike ʻo Starfield Game Luna Hoʻokele ʻo Todd Howard e loaʻa ke kākoʻo mod no ka pāʻani i ka makahiki aʻe.

Ua hōʻike ʻo Howard i kona aloha i nā mea hiki ke hoʻokumu ʻia e nā mods a hōʻoia i nā mea pā e loaʻa iā lākou ke koho e hoʻololi nui i ka pāʻani. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī o ke kākoʻo mod, hiki i nā mea pā ke manaʻo i ka hiki ke hana i nā mikiona maʻamau, nā mea ola, a me nā planeta ma Starfield.

Hoʻopili kēia nūhou me nā ʻōlelo mua i hana ʻia e Pete Hines, ke poʻo o ka paʻi ʻana ma Bethesda, nāna i hōʻoia e hele mai ke kākoʻo mod i Starfield. ʻOiai ʻaʻole e hoʻomaka ka pāʻani me ke kākoʻo mod, e hoʻohui ʻia i kahi lā ma hope. Ua hōʻoia ʻo Hines i nā mea pāʻani e loaʻa nā mods no ka PC a me ka Xbox platform.

ʻOiai ʻo ka lohi o ke kākoʻo mod ma muli paha o ka pāʻani e pono ai e hoʻokipa i nā mods ma ka PC a me ka Xbox, ua ʻike mua ʻo Bethesda me ka hoʻololi ʻana i ka console ma o kā lākou Creation Suite. Pono kēia e hōʻoluʻolu i nā hopohopo e pili ana i ka hiki ke hoʻololi i nā paepae he nui.

ʻO ke kākoʻo Mod he mea nui i nā pāʻani Bethesda, me nā poʻo inoa e like me Skyrim a me Fallout e loaʻa ana i nā kaiāulu hoʻololi. Manaʻo ʻia ʻo Starfield e hahai i ko lākou mau wāwae a hāʻawi i kahi kahua pāʻani hoihoi no nā modders e hoʻokuʻu i kā lākou hana.

Ke kali nui nei ka poʻe pā i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Starfield, ʻo ka manaʻolana o ka modding e hoʻohui wale i ka hauʻoli. Me ka hoʻomaka ʻana o ka pāʻani i ka makahiki aʻe, pono nā mea pāʻani e hoʻomanawanui ma mua o ka hoʻomaka ʻana e hana i kā lākou mau ʻike kūʻokoʻa ma nā wahi ākea.

