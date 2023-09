ʻO ka nele maoli o nā ʻīlio ma Starfield: Makemake nā poʻe i kā lākou mau hoa huluhulu

ʻO Starfield, ka pāʻani pāʻani hou loa mai Bethesda, ua loaʻa i ka mahalo a me ka hoʻohewa like. Eia naʻe, hoʻokahi ʻano i ʻike ʻia e ka poʻe pāʻani he mea kānalua ka nele o nā ʻīlio. Ua haʻi aku ka mea hoʻohana Reddit u/Hbimajorv i ko lākou hauʻoli ʻole, me ka ʻōlelo ʻana ʻo ka nele o nā ʻīlio ka hapa maoli ʻole o Starfield.

Wahi a kekahi wehewehe mea i loko o ka pāʻani, ua ʻōlelo ʻia ua pau kekahi mau ʻano ʻīlio. ʻO kēia wehewehe ʻana i alakaʻi i ka poʻe pā e noʻonoʻo ua loaʻa nā pōpoki a me nā ʻīlio āpau i ka hopena like. Ua ʻōlelo ʻo u/Hbimajorv he mea kūpono ʻole kēia no ka mea ua hele mau ke kanaka i nā manawa lōʻihi e pale a mālama i kā lākou mau holoholona, ​​ʻoiai i nā kūlana pilikia.

Ua ʻae ka poʻe i loko o nā ʻōlelo me u/Hbimajorv, e ʻōlelo ana ʻo ka nele o nā holoholona i hōʻino i ka hoʻoinu ʻana iā lākou. Manaʻo lākou ua loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e hoʻopakele ai i nā ʻīlio mai ka pau ʻana, no ka paʻa paʻa ma waena o nā kānaka a me kā lākou mau hoa wāwae ʻehā.

ʻO ka mea e mahalo ai, ʻoiai he pilikia nui ka nele o nā ʻīlio, ua ʻike pū kekahi poʻe pā i ka nele o nā pōpoki ma Starfield. ʻO nā mea kūʻai mua e hōʻike ana i nā pōpoki ua alakaʻi i ka manaʻo e ʻoki ʻia paha lākou mai ka pāʻani.

I ka hopena, ʻo ka loaʻa ʻole o nā ʻīlio ma Starfield kahi wahi o ka paio ma waena o nā mea pā. Manaʻo ka poʻe he mea maoli ʻole ia, ʻoiai ka pilina ma waena o ke kanaka a me kā lākou mau holoholona. ʻOiai ke hāʻawi nei ka pāʻani i ka wehewehe ʻana no ko lākou haʻalele ʻana, hāʻule ia i ka hoʻokō ʻana i ka makemake o ka poʻe pā e loaʻa kā lākou mau hoa huluhulu ma ko lākou ʻaoʻao i ke ao honua.

