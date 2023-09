Ka hoʻomaopopo ʻana i ka Pūnaehana Skill ma Starfield: He alakaʻi

ʻO Starfield, ka pāʻani RPG i manaʻo nui ʻia mai Bethesda, hoʻokomo i kahi ʻōnaehana akamai i alakaʻi mua ʻia e ka helu a me ka manawa. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā pāʻani Bethesda ma mua, kahi i hoʻokumu ʻia ai ka holomua o kahi mākaukau ma ka hana ʻana i nā hana pili, koi ʻo Starfield i nā mea pāʻani e kūʻai i nā mākau kūikawā me ka hoʻohana ʻana i nā mākau akamai ma mua o ka hiki ke hoʻomaikaʻi i kēlā mau wahi.

E hoʻomaka ana me kahi kaʻina hana hana, hiki i nā mea pāʻani ke koho mai nā ʻano moʻomeheu like ʻole e hāʻawi ana i nā ʻano loea like ʻole. Wehe ʻia kēia mau mākau me ka hoʻohana ʻana i nā helu akamai i loaʻa ma ka pae kiʻekiʻe. ʻEhā kūlana ko kēlā me kēia mākau, a ʻo ka holomua ʻana i nā kūlana kiʻekiʻe e pono ai ka hoʻopau ʻana i nā pilikia kikoʻī e pili ana i kēlā mākaukau.

He mea nui e hoʻomaopopo he hiki ke wehe wale ʻia kekahi mau pilikia ke kūʻai ʻia ke akamai pili. ʻO ia ke ʻano e ʻike paha nā mea pāʻani iā ​​lākou iho e hana ana i nā hana me ka ʻole o ka holomua ʻana ma kekahi mau wahi akamai. No ka hoʻonui ʻana i ka pāʻani a me ka hoʻomohala ʻana i ke akamai, pono e koho i kahi kāʻei a me nā mākau e kūlike me kāu ʻano pāʻani makemake.

Nui nā mākau koʻikoʻi e noʻonoʻo i ka loaʻa mua ʻana ma Starfield. ʻO kēia mau mea me ka Weight Lifting, kahi e hoʻonui ai i ka hiki ke lawe; ʻO ke olakino, ka mea e hāʻawi i ke olakino hou aʻe; Kālepa, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ke kūʻai ʻana a kūʻai aku i nā kumukūʻai; Ka hoʻohuli ʻana, ka mea e hoʻonui ai i nā manawa o ka hoʻohuli ʻana i nā NPC; Scavenging, e hoʻonui ai i ka ʻike ʻana i nā mea; Ballistics a i ʻole Lasers, e hoʻonui ana i ka pōʻino me nā ʻano mea kaua; a me nā palapala hōʻoia kaua like ʻole.

ʻO nā mākau koʻikoʻi ʻē aʻe e pili ana i ka lāʻau lapaʻau no ka hoʻonui ʻana i ka maikaʻi o nā mea ho'ōla, Ka nānā ʻana no ka hoʻonui ʻia ʻana o ka nānā ʻana, Boost Pack Training no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana jetpack, a me ka palekana no ka hacking advanced locks.

ʻOiai ua uhi ʻia nā mākau i ʻōlelo ʻia i nā ʻano hana i loaʻa maʻamau i ka pāʻani, pono e hoʻomaopopo ʻia hiki i kekahi mau mākau ke holomua i ka manawa like. No ka laʻana, koi pinepine nā mākau hakakā i ka pepehi ʻana i nā ʻenemi, hiki ke alakaʻi i ka lawe ʻana i ka pōʻino. Hiki i kēia ke kōkua i ka holomua o ka Wellness a i ʻole ka lāʻau lapaʻau. Pēlā nō, hiki i nā mākau e like me Scavenging, Weight Lifting, a me Commerce ke hoʻohui like me ka ʻaihue, lawe ʻana i nā mea, a kūʻai aku iā lākou i nā mea kūʻai aku hiki ke loaʻa ka holomua paʻakikī.

Ma Starfield, ʻaʻohe pāpale pae, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻomau i ka holomua ma nā pae kiʻekiʻe. ʻOiai ʻaʻole hiki ke mahalo, ʻo ka hiki ke hoʻonui i kēlā me kēia akamai e hāʻawi i ka maʻalahi e hoʻokolohua me nā ʻano pāʻani like ʻole.

I ka hopena, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻōnaehana akamai ma Starfield no ka hoʻomohala ʻana i ke ʻano kūpono. Ma ke koho pono ʻana i nā mākau e kūlike me kāu ʻano pāʻani a me ka hoʻopau mau ʻana i nā luʻi, hiki iā ʻoe ke hana i kahi ʻano poʻe i mākaukau e hoʻokele i nā pilikia o ka galaxy.

Sources: Diablo IV - ʻO ka Bear Bender BuildOff na Bethesda