Starfield: He alakaʻi no ka ʻohi ʻana i nā laka me nā Digipicks

Ua hoʻololi nui ʻo Bethesda i nā mīkini lockpicking no kā lākou pāʻani e hiki mai ana ʻo Starfield. Ua hala ka pahu kuʻuna a me nā laka pine a mākou i maʻa ai i kā lākou RPG. Akā, ua hoʻolauna lākou i nā digilocks hou. Inā paʻakikī ʻoe e hoʻololi i kēia ala hou o ka wehe ʻana i nā puka a me ka ʻaihue ʻana i nā mea waiwai, mai hopohopo. Loaʻa iā mākou kahi alakaʻi wikiwiki e kōkua iā ʻoe.

Pehea e koho ai i nā laka

Ma Starfield, ʻo ka lockpicking ka hoʻokomo ʻana i nā kī i loko o nā laka pōʻai me kekahi helu o nā āpau āu e pono ai e hoʻopiha me ke kī pololei. Hōʻike kāu pale i nā kī i loaʻa ma ka ʻaoʻao ʻākau, kēlā me kēia me nā helu ʻokoʻa o nā pine. Ma ka ʻaoʻao hema, e ʻike ʻoe i ka laka ponoʻī, me nā laka paʻakikī i ʻoi aku ka nui o nā apo e hana ai i hoʻohālikelike ʻia me nā mea maʻalahi.

I mea e maʻalahi ai ka lockpicking, ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana i ka hoʻonui ʻana i kāu Skill Security ma mua o ka pāʻani. E hōʻike ʻia nā laka i ka uliuli ke kau ʻoe ma luna o nā kī kūpono iā lākou. Ma kēia ala, hiki iā ʻoe ke ʻike maʻalahi i nā kī e hana ana no kēlā me kēia pae o nā apo i ka laka.

Ke hoʻāʻo nei ʻoe e koho i kahi laka, ʻike paha ʻoe i nā kī kūpono i hoʻokahi papa a i ʻole pae o ka laka, aʻo nā mea ʻē aʻe e hana ma nā papa he nui. ʻO kāu pahuhopu ka hoʻololi a hoʻokomo i nā kī e hoʻopiha i nā āpau āpau a wehe i nā papa.

ʻO ka ʻohi ʻana i nā laka ma Starfield e pono ai ka noʻonoʻo a me ka hoʻolālā ʻana i hoʻohālikelike ʻia i nā loka tumbler maʻamau i nā pāʻani Bethesda ma mua. Mai hoʻohana i nā kī āu e pono ai ma hope no ka mea kūpono lākou i ka papa āu e noho nei. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻomaka ʻana me nā kī i ʻoi aku ka nui o nā pine, no ka mea, ʻoi aku ka nui o nā hoʻolālā kikoʻī. ʻOi aku ka laulā o ka hoʻohana ʻana i nā kī me nā pine liʻiliʻi.

Inā ʻike ʻoe i kahi laka akamai, e hoʻokaʻawale i kou manawa e kaʻa i nā kī i loaʻa a hoʻololi iā lākou i kahi kūlana. E nānā i nā kī i kūpono i kēlā me kēia papa ma mua o ka hoʻokomo ʻana iā lākou i kahi. Inā kuhi hewa ʻoe, hiki iā ʻoe ke hoʻihoʻi i kou mau wāwae ma nā papa inā loaʻa iā ʻoe nā digipicks kaʻawale. Eia naʻe, me ka hoʻomanawanui a me ka noʻonoʻo pono, hiki iā ʻoe ke wehe i ka hapa nui o nā laka me ka ʻole o ka hoʻihoʻi ʻana.

ʻO ka mea hope loa, ʻo ka ʻōlelo aʻoaʻo kōkua e mālama i ka scum. Ma mua o ka hoʻāʻo ʻana e koho i ka pahu pae haku a i ʻole ka puka āu e makemake ai e wehe, e mālama i kāu pāʻani. Ma kēia ala, hiki iā ʻoe ke hoʻouka hou inā ʻoe i hana hewa. ʻOiai e like paha ia me ka hoʻopunipuni, i ka nui o ke ākea, ʻaʻohe mea e lohe iā ʻoe e hoʻopunipuni.

Kahi e loaʻa ai nā Digipicks

Hiki ke loaʻa nā Digipicks ma Starfield. Hoʻopuehu ʻia lākou ma nā kahua a me nā kahua hoʻomoana o nā ʻenemi a hiki ke loaʻa mai ka hao ʻana i nā kino ʻenemi make. Eia hou, inā loaʻa iā ʻoe nā mākau pickpocketing, hiki iā ʻoe ke loaʻa nā digipicks mai nā ʻenemi ola. Eia kekahi, hāʻawi nā mea kūʻai aku i nā digipicks no ke kūʻai ʻana, maʻamau no 35 mau hōʻaiʻē. Manaʻo ʻia e hoʻopaʻa i nā digipicks i loaʻa mau iā ʻoe nā mea liʻiliʻi ma ka lima. ʻAʻole ʻoe makemake e ʻike i kahi pahu haku paʻa i loko o kahi lua me ka ʻole o ka wehe ʻana.

