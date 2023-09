Hōʻike ʻo Space RPG Starfield hou i ke ʻano kaulana ʻo Sam Coe

Ua lilo koke ʻo Sam Coe i mea punahele ma waena o nā mea pāʻani. Hōʻike ʻia e ka mea hoʻokani leo ʻo Elias Toufexis, kū ʻo Sam Coe me kāna ʻano pipi pipi a me kāna leo kūʻokoʻa. ʻO Toufexis, i ʻike ʻia no kāna mau kuleana ma ke ʻano he Adam Jensen i nā pāʻani Deus Ex a me Lʻak ma Star Trek: Discovery, ua lawe mai i kāna mea hoʻomohala i ka hoʻomohala ʻana iā Sam Coe, e hoʻolilo iā ia i ʻano hoʻopuni a pili pono. ʻOiai ke alo ʻana i ka backlash mai kekahi poʻe pāʻani conservative, ua haʻaheo ʻo Toufexis iā Sam Coe ma ke ʻano he bisexual, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka ʻokoʻa a me ka hōʻike ʻana i nā pāʻani. Ua wehe ʻia nā koho aloha o ke ʻano i nā mea pāʻani o kēlā me kēia kāne. Ua hōʻike pū ʻo Toufexis ua aloha ʻo ia iā Sam Coe mai ka hoʻomaka ʻana, no ka mea, he nui nā ʻano like me ia.

Ua hōʻike pū ʻo Toufexis i kona mau manaʻo e pili ana i ka hopena o AI i ka ʻoihana hana leo. ʻOiai ke manaʻoʻiʻo nei ʻaʻole hiki iā AI ke hoʻololi piha i nā mea hana maoli, ua ʻae ʻo ia e hiki ke lawe i kekahi mau kuleana a me nā manawa hana. Me kāna leo kūʻokoʻa a me kāna mau hana kiʻiʻoniʻoni e like me Sam Coe, manaʻo ʻo Toufexis e noho palekana nā kuleana nui mai ka hoʻopiʻi AI. Eia nō naʻe, ke koʻikoʻi nei ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka pale ʻana i ke ola o ka poʻe keaka a me ke kū kūʻē ʻana i ka hoʻohana ʻole ʻia o ko lākou leo ​​no ka loaʻa kālā a i ʻole ka hoʻolaha ʻana. Ma ke ʻano holoʻokoʻa, manaʻo mau ʻo Toufexis e hoʻomau ka poʻe e mahalo a ʻimi i ka ʻoiaʻiʻo o ka hana maoli me nā leo i hana ʻia e AI.

Puna: ʻatikala

**Wehewehe:**

- RPG: pāʻani pāʻani

- Ke ʻano hoa: He ʻano mea pāʻani ʻole (NPC) hiki ke hui pū me ka mea pāʻani ma ke ʻano he hoa a hāʻawi pinepine i ke kākoʻo hou a i ʻole ka moʻolelo i loko o kahi pāʻani.

- Mea hoʻokani leo: He mea hoʻokani e hāʻawi i ko lākou leo ​​i nā kiʻi i nā pāʻani wikiō, animations, a me nā ʻano media ʻē aʻe.

- Bisexual: Ua hoihoi ʻia i nā kāne a me nā wahine.

- Backlash: Hoʻopilikia a ʻino paha.

- Hōʻike: ʻO ka hōʻike a i ʻole ke kiʻi ʻana i nā ʻano like ʻole o nā kānaka a i ʻole nā ​​​​hui i loko o ka media, e like me nā pāʻani, e noʻonoʻo a hoʻokomo i nā ʻike a me nā ʻike like ʻole.

Sources:

– [ʻatikala ma Bethesda's Starfield](example.com/source1)

– [Elias Toufexis' Twitter](example.com/source2)