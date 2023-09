Loaʻa iā Bethesda's Starfield nā manaʻo like ʻole ma Steam

Ua hoʻokuʻu ʻia ka pāʻani lewa nui a Bethesda, ʻo Starfield, i ka lā 6 Kepakemapa, e hōʻailona ana i ka pau ʻana o ka maloʻo maloʻo 25 makahiki o ka mea hoʻomohala no ka waiwai naʻauao hou. Ua hoʻokumu ka pāʻani i ka buzz koʻikoʻi ma waena o nā mea pā a me nā mea hoʻohewa like, me ka nui o ka hoʻohālikelike ʻana iā Bethesda i nā inoa mua e like me Morrowind a me Fallout 3.

Ma Starfield, hoʻomaka nā mea pāʻani i kā lākou huakaʻi ma ke ʻano he miner e hina ana i kahi mea ʻē aʻe, e hoʻomaka ana i kahi ʻimi multidimensional ma waena o nā ʻāpana like ʻole a me nā mokulele. ʻOiai ua hoʻonohonohoʻia ka pāʻani ma kahi ākea a me nā malihini a me nā moku ākea, ua kuhikuhiʻo Kotaku mea kākauʻo Zack Zwiezen e paʻa mau ana ia i nā mea maʻamauʻo Bethesda RPG iʻikeʻia ma nā poʻo inoa mua.

Ua kaʻana like nā manaʻo loiloi Steam e pili ana iā Starfield. Hoʻomaikaʻi kekahi i nā kaiapuni nani o ka pāʻani, ka hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻana, a me ka haʻi moʻolelo, e hoʻokō ana i ka noʻonoʻo o ka noho ʻana ma ke ao holoʻokoʻa. Hōʻike kēia mau loiloi maikaʻi i ka hiki o Starfield ke lawe i nā mea pāʻani i kahi kūlana hou a hoihoi.

Eia naʻe, ʻaʻole nā ​​​​mea loiloi Steam a pau i kaʻana like i kēia manaʻo. Hoʻohewa kekahi i ka pāʻani no ka hoʻonaniʻana i ka hoʻoukaʻana a hōʻikeʻia heʻano like nā mechanics hakakā me nā pāʻani Bethesda mua e like me Skyrim a me Fallout 4. Ke kū'ē nei kēia mau manaʻo maikaʻiʻole i ka hāʻawiʻoleʻana o ka pāʻani i nā mea hou a iʻole ka hoʻomaikaʻiʻana i ka pāʻani.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua loaʻa iā Starfield he mau manaʻo manaʻo ma Steam, me kekahi e hoʻomaikaʻi nei iā ia ma ke ʻano he pāʻani paʻa, aʻo nā poʻe ʻē aʻe ua nele ia i ka hoʻohālikelike ʻia i nā poʻo inoa mua o Bethesda. E like me ka hoʻokuʻu ʻana i manaʻo nui ʻia, pili nā manaʻo, a ʻokoʻa paha nā ʻike pāʻani pākahi.

