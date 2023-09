Hāʻawi ʻo Spotify i ka puke leo manuahi e hoʻolohe ana i nā mea kākau i uku ʻia

Wahi a nā kumu i kapa ʻole ʻia, ke hoʻolālā nei ʻo Spotify e hāʻawi i kāna poʻe kākau inoa me nā hola 20 o ka hoʻolohe leo leo manuahi i ka hoʻāʻo e hoʻonui i kona noho ʻana i ka ʻoihana audiobook. Kuhi ʻia ka mākeke audiobook e ulu nui, me ka waiwai o $39.1 biliona e 2032 i hoʻohālikelike ʻia me $ 4.2 biliona ma 2022, e like me ka hōʻike a Market.Us. Ua komo ʻo Spotify i ka ʻāpana puke leo ma 2021 me ka loaʻa ʻana o ka mea hoʻolaha audiobook digital Findaway.

I kēia manawa, hāʻawi ʻo Spotify ma luna o 350,000 mau puke no ke kūʻai ʻana i kāna 200 miliona me nā mea kākau inoa, ʻoiai hiki ke kūʻai ʻia kēia mau puke leo ma ka pūnaewele Spotify ma muli o ka hoʻopaʻapaʻa mau ʻana me Apple no kā lākou mau kulekele App Store a me nā uku. I ka hoʻāʻo ʻana e hoʻokūkū me ka lawelawe puke leo nui a Amazon, ʻo ia ka mea mai $7.99 a i $22.95 i kēlā me kēia mahina, ke hana nei ʻo Spotify me nā mea hoʻopuka e hāʻawi i kahi pūʻulu puke leo manuahi i loko o kāna polokalamu no ka manawa palena.

Ma hope o ka nūhou o nā hoʻolālā o Spotify, ʻike nā ʻāpana o ka hui i ka emi ʻana o 2.7% i ke kālepa. Eia naʻe, i loko o nā mahina ʻekolu i pau i ka lā 30 Iune, ua loaʻa ʻo Spotify i 2.77 biliona euros (ma kahi o $ 2.97 biliona) i ka loaʻa kālā, mai ka $ 2.50 biliona i ka manawa like o ka makahiki i hala. Eia kekahi, ua loaʻa iā Spotify he 10 miliona mau mea kākau inoa hou, e like me ka hōʻike ʻana e CEO Daniel Ek.

ʻAʻole i hāʻawi ʻia nā kikoʻī hou aku e Spotify ma kēia hiʻohiʻona e hiki mai ana.

Nā wehewehena:

– Puke leo: he palapala hoʻopaʻa puke i ʻōlelo ʻia, ma ke ʻano he faila kikohoʻe a i ʻole CD, hiki ke hoʻolohe ʻia e ke kanaka.

- Ka waiwai kūʻai: ka huina waiwai o kahi mākeke, e pili ana i ke kumukūʻai o nā waiwai a me nā lawelawe i loko.

Nā Puna: The Wall Street Journal, Market.Us