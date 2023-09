Ke hoʻolauna nei i ka papa inoa o nā lā a Spotify: ʻO kāu leo ​​kani pilikino no ka lā

Ua hoʻolauna hou ʻo Spotify i kahi hiʻohiʻona hou i kapa ʻia ʻo Daylist, e hoʻololi i kou lā i kahi papa inoa curated. Me ka Daylist, hiki iā ʻoe ke loaʻa ka leo kani kūpono e hele pū me kāu mau hana i kēlā me kēia lā. Eia nā mea a pau e pono ai ʻoe e ʻike e pili ana i kēia mea hana hou.

Hoʻolālā ʻia ka Daylist e hoʻomaikaʻi i kāu ʻike hoʻolohe mele ma ka hana ʻana i nā mea pāʻani i nā manawa kikoʻī o ka lā. Inā ʻoe e hoʻomaka ana i kāu hana maʻamau i ke kakahiaka, e hele ana i ka hana, e pā ana i ka hale haʻuki, a i ʻole e hoʻomaha ana ma mua o ka moe ʻana, hiki i ka Spotify's Daylist ke hāʻawi i ke kāʻei mele maikaʻi loa.

No ka loaʻa ʻana o kāu Daylist, wehe wale i ka app Spotify a hoʻokele i ka ʻāpana "Made For You". Maʻaneʻi, e ʻike ʻoe i kahi hōʻuluʻulu o nā papa inoa i hoʻonohonoho ʻia e kūlike i kāu mau makemake a me nā maʻamau. E hōʻike ʻia ʻo Daylist me kāu mau papa inoa pilikino ʻē aʻe, e hiki ke maʻalahi.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka Daylist mai nā papa inoa ʻē aʻe ʻo kona hiki ke hoʻololi e pili ana i kāu mau hoʻolohe a me ka manawa o ka lā. E noʻonoʻo nā algorithms a Spotify i nā mea e like me kāu mau ʻano punahele, nā mele i hoʻokani ʻia, a me ka mōʻaukala hoʻolohe e hoʻoponopono i kahi papa inoa i hoʻopili ʻia e hōʻike ana i kou ʻano a me nā hana no kēlā me kēia poloka manawa kikoʻī.

Hāʻawi ʻo Daylist iā ʻoe i ke koho e hoʻoponopono hou i kāu ʻike hoʻolohe. Hiki iā ʻoe ke hoʻohui a wehe paha i nā mele mai ka papa inoa, me ka hōʻoia ʻana e pili pono kēlā me kēia mele me kou ʻono a me kou vibe.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo Spotify's Daylist kahi mea hoʻohui hoihoi i ka platform streaming mele, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi leo leo pilikino e hele pū me ko lākou lā. Inā he kanaka kakahiaka ʻoe, he pueo pō, a i ʻole ma waena, hiki iā ʻoe ke leʻaleʻa i ka playlist kūpono i kūpono i kou nohona.

