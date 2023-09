Hoʻolaha ʻo Spotify i ka hoʻāʻo ʻana i ka puke leo manuahi no nā mea kākau inoa

Ua hōʻike ʻia ʻo Spotify e hoʻolālā ana i ka hoʻolauna ʻana i kahi papahana hoʻokele e hāʻawi i kahi hoʻokolokolo leo leo manuahi no kāna poʻe kākau inoa. Hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo a hiki i 20 mau hola o ka hoʻolohe ʻana, e like me ʻelua mau puke leo, i kēlā me kēia mahina. E hoʻokomo ka papahana i nā poʻo inoa mai nā mea hoʻopuka nui o US.

I ka wā ma mua, hāʻawi ʻo Spotify i nā puke leo ma o ka uku hoʻoiho ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona puke leo Findaway. Eia nō naʻe, pono ke kaʻina hana i nā mea hoʻohana e kūʻai i nā puke leo ma o ka polokalamu kele pūnaewele e pale aku i ke kōmike 30% o Apple no nā kūʻai i-app. ʻO ka papahana hoʻokele, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, e ʻae i nā mea hoʻohana e hoʻoiho i nā puke ma loko o ka app Spotify.

E kaupalena ʻia ka hoʻomaka mua ʻana o ka papahana i nā ʻāina ʻōlelo Pelekania, me ka laulā o nā poʻo inoa i loaʻa. ʻAʻole maopopo ia pehea e hoʻolālā ai ʻo Spotify e uku i nā mea hoʻopuka, akā manaʻo ʻia e loaʻa iā lākou ka uku e pili ana i ka lōʻihi o ka hoʻolohe ʻana o nā mea hoʻohana.

ʻO kēia hana a Spotify ke manaʻo nei e hoʻonui i kāna mau lawelawe ma mua o ke kahe mele ʻana a me ka hoʻonui ʻana i nā kahawai kālā hou, e like me kona komo ʻana i ka mākeke podcast. Hāʻawi pū ia i kahi paʻakikī iā Audible, i kēia manawa e hoʻomalu nei i ka mākeke puke leo me ka 63.4% kahele a ma kahi o $ 1.8 biliona ma ke kūʻai aku ma 2022.

Eia kekahi, hele mai kēia neʻe ʻana e ʻimi nei ʻo Spotify e hoʻonui i ka waiwai o kāna mau inoa inoa ma hope o ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai. Ma kahi o ka papahana pilot audiobook, ua hoʻomaka ka ʻoihana e hoʻāʻo i ka waiho ʻana i nā mele i-app ma hope o kahi pā uku uku.

