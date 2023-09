Hoʻokuʻu ʻia ʻo Roubaix SL8 Endurance Road Bike Hou

Ua wehe ʻo Specialized i ka mana hou loa o kāna kaʻa alanui hoʻomanawanui ʻo Roubaix kaulana, i kapa ʻia ʻo Roubaix SL8. Loaʻa kēia hiʻohiʻona hou i nā koho kikoʻī like ʻole a he mea pani i ka Tarmac SL8. ʻOiai ʻaʻohe Roubaix SL7 ma mua, ua makemake ʻo Specialized e lawe i kāna mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe ma lalo o ka inoa like.

He kumu nui ka Roubaix i ka laina o Specialized no kahi kokoke i ʻelua mau makahiki, me kāna ʻano kalapona kalapona a me ka ʻenehana hoʻokuʻu ʻia ʻo Futureshock. Ua kaulana ʻo ia i ka wā i holo ai ʻo Peter Sagan i ka lanakila ma Paris-Roubaix ma 2016. ʻO nā koi kūikawā ʻo ka Roubaix SL8 ʻo ia ka kaʻa kaʻa wikiwiki loa ma ka māhele alanui endurance, me nā aerodynamics i hoʻopaʻa ʻia e hoʻopau i ʻehā watts o ka huki.

No ka hoʻokō ʻana i ka aerodynamics i hoʻomaikaʻi ʻia, hōʻike ka Roubaix SL8 i kahi ʻano fork hou, hoʻoponopono hou ʻia ka hoʻolālā paipu, a hoʻokuʻu i nā noho noho. Ua hōʻemi pū ʻo Specialized i ke kaumaha o ke kiʻi e 50 grams ma o ka hoʻonui ʻana i ka fiber layup. ʻAʻole i loli ka nui o ka geometry, koe wale no ka piʻi ʻana o 10mm i ke kiʻekiʻe ma mua e hoʻokipa i ka ʻōnaehana hoʻokuʻu hou Future Shock.

Ke kamaʻilio nei e pili ana i ka Future Shock, ua hoʻolauna ʻo Roubaix SL8 i kahi kahua hou o Future Shock 3.0. Hāʻawi kēia ʻōnaehana hoʻokuʻu mua i ka 20mm o ka huakaʻi a me 30mm o ka hoʻoponopono kiʻekiʻe o ka stack, hoʻonui i ka hōʻoluʻolu a me ka hoʻokō. Hele mai ia i ʻekolu mau ʻāpana kikoʻī a hāʻawi i ʻelima mau kumukūʻai puna a me nā mea holoi holoi mua no ka hana maʻamau. ʻO ka ʻāpana 3.3 kiʻekiʻe i hoʻopaʻa ʻia i ka hydraulically no ka holo maʻalahi, aʻo nā ʻāpana 3.2 i hoʻonohonoho mua ʻia no ka maʻalahi. Loaʻa i nā ʻāpana 3.1 ka preload hiki ke hoʻololi.

No ka hoʻokumu ʻana i ka manaʻo holo kaulike, ua hoʻomohala ʻo Specialized i kāna pou noho Pavé a hoʻokuʻu i ka hoʻolālā hoʻopaʻa seatpost, i kapa ʻia ʻo ka ʻenehana Aftershock. ʻO ka waiho ʻana o ke kalapona o ka seatpost e hōʻemi i nā hopena a me nā haʻalulu ʻoiai e hoʻomaikaʻi ana i ka hoʻoili mana. Wahi a Specialized, hāʻawi ka Roubaix SL8 i kahi hōʻemi 53% i nā hopena mua ma nā lima lima i hoʻohālikelike ʻia me nā kaʻa kaʻa alanui ʻē aʻe.

Loaʻa ka Roubaix SL8 i ʻehiku mau hiʻohiʻona, me ka mana S-Works e pāʻani ana i kahi hui huila Sram Red AXS a me Roval Terra CLX II huila. Loaʻa i kahi frameset S-Works i loaʻa no nā hana maʻamau. ʻO ke koena o nā hiʻohiʻona e hele mai i nā koho pena he nui a loaʻa kahi hui o nā ʻāpana Shimano a me Sram.

ʻO ka holoʻokoʻa, hōʻike ka Specialized Roubaix SL8 i kahi hoʻonui nui i ka aerodynamics, ka ʻenehana hoʻokuʻu, a me ka hōʻoluʻolu holo, e lilo ia i koho kūpono no nā kaʻa kaʻa hoʻomanawanui.

Nā wehewehena:

– Ke kaʻa kaʻa alanui endurance: He ʻano kaʻa kaʻa alanui i hoʻolālā ʻia no nā holo lōʻihi, e hāʻawi ana i ka hōʻoluʻolu a me ka paʻa.

– ʻenehana hoʻokuʻu ʻia ʻo Futureshock: He ʻōnaehana hoʻokuʻu mua e komo i nā haʻalulu a me nā haʻalulu no ka holo mālie.

- ʻO ka waiho ʻana o ka fiber carbon: ʻO ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hoʻonohonoho ʻana o nā ʻāpana kalapona i loko o kahi mea i hoʻohui ʻia, e pili ana i ka ikaika holoʻokoʻa a me ka ʻoʻoleʻa o ke kiʻi.

- Aerodynamics: ʻO ke aʻo ʻana i ka holo ʻana o ka ea a puni nā mea, e like me ke kaʻa, e hōʻemi i ka huki a hoʻomaikaʻi i ka hana.

Nā Puna: Kūikawā