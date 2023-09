Hoʻopaʻa ʻo SpaceX i ka moʻolelo me ka hoʻolaha ʻana o 62nd o ka makahiki

Ke hoʻomau nei ʻo SpaceX i ka haki ʻana i nā moʻolelo i ka wā i hoʻokuʻu ai i kāna misionari 62nd o ka makahiki, e hōʻailona ana i kahi milestone hou no ka hui. ʻO ka misionari, ka mea i hoʻohana i ka rocket Falcon 9, i mālama ʻia ma NASA's Kennedy Space Center ma Florida. Lawe ʻia kēia i ka huina o SpaceX o Falcon 9 a i ʻole Falcon Heavy i hoʻokuʻu ʻia i nā mahina he 12 i hala a hiki i 83.

Ua hoʻolaha ʻo CEO Elon Musk e hoʻonui ka cadence i nā mahina e hiki mai ana, e manaʻo ana i nā mokulele 10 Falcon i kēlā me kēia mahina ma ka hopena o kēia makahiki a me 12 i kēlā me kēia mahina i ka makahiki aʻe. Ua hoʻokō mua ʻo SpaceX i 10 Falcon i hoʻokuʻu ʻia i loko o kahi manawa 30 mau lā, me ka pahuhopu o ka hana maʻamau i mua.

ʻAʻole wale ʻo SpaceX ke alakaʻi nei i ka honua ma ke ʻano o ka helu o ka hoʻokuʻu ʻana, akā ke alakaʻi nei hoʻi i ka nui o ka uku uku i hoʻokuʻu ʻia i ka orbit i kēia makahiki. I ka hapa mua o 2023, ua hāʻawi ʻo SpaceX ma kahi o 447 metric tons o ka ukana i ka orbit, e helu ana ma kahi o 80 pakeneka o nā mea āpau i hoʻokuʻu ʻia i ka orbit a puni ka honua.

Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o SpaceX i nā kumu he nui, me ka hoʻohana hou ʻana i nā mea hoʻoikaika mua a me nā uku uku. Ua hōʻemi pū ka hui i nā manawa hoʻohuli i kāna mau papa hoʻomaka, me ka ʻike ʻana o ka papa hoʻolaha Florida i ka hoʻemi ʻana i lalo o ʻehā mau lā ma waena o nā misionari. Ua hoʻokipa ʻo West Coast i ka papa hoʻolaha ma Kaleponi i 18 Falcon 9 mau mikiona akā ʻoi aku ka lōʻihi o ka hoʻonohonoho ʻana no kēlā me kēia misionari ma muli o kahi hoʻolālā kahiko.

ʻO ka piʻi ʻana o ka hoʻolaha ʻana o SpaceX i alakaʻi i nā loli i nā hana ma ka US Space Force's Eastern Range. Ua hoʻokō ka laulā i ka koi hoʻolaha kiʻekiʻe i alakaʻi ʻia e SpaceX a ua hoʻoponopono i kāna mau hana e like me ia.

Me nā pahuhopu koʻikoʻi o SpaceX no ka wā e hiki mai ana, ua manaʻo ʻia e noho ma ke alo o ka mākaʻikaʻi ākea a hoʻomau i ka pana ʻana i nā palena i loko o ka ʻoihana.

